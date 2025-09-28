Deus Ex Remastered – Aspyr relance la série avec l’aide d’Eidos Montréal

Annoncé lors du dernier State of Play, Deus Ex refait surface avec un remaster du premier jeu de la saga. Deus Ex est un action/RPG se déroulant en 2052 dans lequel vous incarnez JC Denton, un agent de l’UNATCO. Un arsenal d’armes et de nano-modifications est à votre disposition pour découvrir New York dans une itération CyberPunk. Deus Ex sera réalisé par Aspyr, la même équipe derrière les derniers remasters de la série Tomb Raider et de Legacy of Kain.

Habitué du genre, Aspyr n’en est donc pas à son premier coup d’essai, mais cette fois le remaster semble faire plus parler de lui qu’à l’accoutumée. Si les premiers jeux du studio avaient plutôt bien été accueillis par les joueurs, la dernière sortie en date, Tomb Raider IV-VI, a commencé par en décevoir plus d’un, la faute à une sélection de jeux peu appréciée de la série originale et à un manque d’optimisation. Du côté de la France, n’oublions pas non plus que les derniers remasters ont subi un changement inattendu des joueurs : l’utilisation de l’IA pour la voix française originale avait fait grincer des dents les joueurs.

Malheureusement, l’annonce de ce remaster ne semble pas réjouir, la faute à un trailer qui nous montre un jeu qui semble moins travaillé que les précédents remasters, ce que les fans de la série ont tout de suite fait savoir. Deus Ex est une série très appréciée, avec une série de mods sortie pour améliorer le jeu original, ce qui en fait tout de suite une comparaison par les fans à son nouveau remaster officiel.

Une sortie prévue le 5 février 2026 pour une série presque tombée dans l’oubli

Mais grâce à des informations laissées par l’éditeur Aspyr, nous apprenons que le jeu présentera plusieurs nouveautés intéressantes, comme des contrôles remastérisés adaptés aux manettes ainsi qu’une physique améliorée, en mentionnant s’inspirer de Deus Ex: Human Revolution et Mankind Divided. Ce n’est pas tout, car si l’équipe dit puiser dans l’univers des derniers Deus Ex sortis à ce jour, ce n’est pas pour rien : ils seront accompagnés par Eidos Montréal eux-mêmes, l’équipe derrière les derniers jeux en date.

Nous n’avons pas plus d’informations quant à l’implication exacte, et il est possible que cela soit aussi une prise de température de la part d’Eidos Montréal pour savoir si la série est prête à être relancée auprès des joueurs. Il est bon de rappeler que le dernier épisode date tout de même de 2016. Depuis, rien de concret n’a été proposé pour la licence, les équipes étant occupées sur d’autres projets. Une suite était potentiellement prévue, mais n’a malheureusement jamais vue le jour.