Tides of Annihilation – Du gameplay pour Gwendolyn, l’amie de la Table Ronde

Annoncé lors du State of Play de février dernier, Tides of Annihilation nous fait l’honneur de se révéler davantage par le biais d’une longue bande-annonce de gameplay mettant en scène un impressionnant combat de boss. Pour rappel, nous y incarnerons Gwendolyn, une jeune femme perdue dans un Londres en ruine. Des puissances occultes liées aux mythes arthuriens se sont libérées et au cours de cette folie destructrice, notre héroïne voit sa soeur disparaître dans une dimension miroir à la nôtre dans laquelle monstres et créatures légendaires errent. L’héroïne découvrira rapidement que pour espérer inverser le cours des choses, il lui faudra mettre la main sur le Graal. Le parcours de Gwendolyn sera jonché de découvertes mais surtout d’affrontements.

Dans l’extrait présenté, Gwendolyn se rapproche d’une certaine Tyronoe, l’une des neuf sorcières de l’île d’Avallon et sœur de Morgane. Une confrontation entre les deux femmes ne tarde pas à pointer le bout de son nez. La sorcière projette son adversaire dans une dimension miroir à l’église dans laquelle elles se trouvent, et l’affrontement peut commencer. Alors que Tyronoe enchaîne les attaques tout en étant protégé par une puissante barrière énergétique, Gwendolyn peut compter sur l’aide de Lamorak (frère de Perceval) pour défaire la sorcière.

Avec l’arrivée de Lamorak dans l’arène, nous pouvons observer plus longuement le système Dual Frontline Battle System en action. Ce fameux système permet au joueur de contrôler simultanément Gwendolyn et son acolyte Chevalier de la Table Ronde pour effectuer des assauts en duo et ainsi affaiblir l’ennemi. Cette mécanique semble très utile face aux boss, et il est probable qu’elle puisse se révéler efficace lors des séquences de plateforme et de résolution d’énigme. Lamorak ne sera pas le seul chevalier pouvant être invoqué. En effet, les développeurs promettent la présence de nombreux chevaliers aux talents uniques pouvant prêter main forte à Gwendolyn dans son odyssée.

En plus de cette mécanique de coopération, et d’une boucle de gameplay qui n’est pas sans rappeler Stellar Blade, Tides of Annihilation compte également sur sa mise en scène pour varier les plaisirs des situations d’affrontement. Tyronoe semble pouvoir interagir avec son environnement en créant des passerelles vers un autre univers, mais peut également créer des illusions semblables à la dimension miroir du Doctor Strange de Scott Derrickson. Cette variation est dynamique et permet aux combats de s’exporter sur d’autres pans qu’une simple arène.

En à peu près cinq minutes, les développeurs d’Eclipse Glow Games montrent que leur création en a dans le ventre. Avec un système de combat alliant tradition et originalité, et mise en scène dynamique ayant une véritable influence sur le déroulé des affrontements, Tides of Annihilation semble être un solide challenger dans la course au genre beat’em up. L’univers du jeu nous avait déjà séduit lors de sa révélation avec une relecture heroic fantasy des mythes des chevaliers de la Table Ronde. Il ne manque plus qu’une date de sortie pour être enfin fixé sur la qualité d’un jeu qui nous intrigue de plus en plus. Tides of Annihilation sera disponible en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.