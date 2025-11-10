Dante’s Inferno 2 – Une suite annulée au goût de paradis

En 2010, les développeurs de chez Visceral Games proposaient aux joueurs une solide alternative à God of War avec Dante’s Inferno. Efficace hack ‘n’ slash ponctué de phases de plateformes, Dante’s Inferno nous mettait dans la peau de Dante, un croisé de la troisième croisade ayant perdu la vie non loin de la ville d’Acre. Après avoir combattu et vaincu la mort, il retourne en Italie pour retrouver sa promise Béatrice mais la retrouve entre les griffes de Lucifer. Déterminé à retrouver son amour, Dante plonge en enfer et ratisse les neuf cercles. Violent, cruel et addictif, Dante’s Inferno avait toutes les clés en main pour devenir une solide licence qui aurait pu concurrencer les cadors du genre.

Et alors que le projet de suite intitulé Dante’s Purgatorio avance tout doucement sur le chemin de la pré-production, Electronic Arts décide de stopper le chantier. Sont mis en cause le fond même de ce que représente Dante’s Inferno et son potentiel commercial, mais aussi les retours très tièdes de Dead Space 3 développé par Visceral Games. À l’occasion des 15 ans du premier opus, le média IGN a réussi à mettre la main sur pléthore d’informations concernant Dante’s Purgatorio et notamment un scénario de 240 pages. Alors, qu’aurait pu donner cette seconde aventure aux côtés du croisé Dante ? D’anciens membres de Visceral Games nous mettent l’eau à la bouche. Pour une faim qui ne sera jamais rassasiée…

Prochain arrêt : le purgatoire

Attention, léger spoil à venir. À la fin de Dante’s Inferno, Dante était conduit à l’entrée du mont Purgatoire. Après avoir fait la lumière sur ce qu’il lui est réellement arrivé à Acre, le protagoniste maudit devait entreprendre l’ascension du mont Purgatoire avant d’arriver aux portes de l’endroit qui allait constituer un hypothétique troisième et dernier jeu : le Paradis.

D’après le script de Joshua Robin (scénariste ayant œuvré sur Assassin’s Creed 2, Destiny, Moons of Madness…), le jeu aurait dû être segmenté en dix niveaux et certains d’entre eux auraient, une fois encore, correspondu aux péchés capitaux. En arrivant dans le purgatoire, Dante aurait amené avec lui les forces des enfers qui tentent de pénétrer dans le royaume divin. Sur le chemin de la rédemption, notre héros se serait également frotté à des figures mythologiques du panthéon chrétien comme les archanges Gabriel et Uriel.

Enfin, toujours sous forme de cliffhanger, le jeu aurait dû se conclure sur les enfers affrontant les anges et au centre du conflit Dieu qui cache de viles intentions. Découvrant l’immonde pot aux roses, Dante aurait alors remis en cause toutes ses décisions, bonnes comme mauvaises, prises tout au long des deux aventures.

Une aventure toujours plus ambitieuse

En plus du scénario épique, les équipes de Visceral Games prévoyaient de faire évoluer la boucle de gameplay avec des mécaniques inspirées des blockbusters de l’époque. Le premier Dante’s Inferno était inspiré des God of War, Dante’s Purgatorio souhaitait se diriger vers une dimension plus cinématographique à la manière d’Uncharted 2. Terminé les QTE intempestives pour échapper à un danger ou avancer lors d’une séquence de poursuite, dans cette suite nous aurions un contrôle quasi total sur Dante comme avec Nathan dans Uncharted ou Lara dans les reboots de Tomb Raider.

Sans pour autant délaisser sa dimension beat’em up et hack ‘n’ slash, Dante’s Purgatorio souhaitait opérer une lente transition vers quelque chose de plus organique et grand spectacle. Nous aurions donc pu espérer que le travail effectué par Visceral Games sur Dead Space 2 allait avoir un impact sur le développement de cette suite qu’il s’agisse de la mise en scène et du développement de la boucle de gameplay.

Malheureusement, dû à un nombre de ventes jugé trop faible par Electronic Arts et le souhait de pousser toujours plus en avant la licence Dead Space, jusqu’à sa chute en 2013, Dante’s Purgatorio fut purement et simplement annulé. Par la suite, Visceral Games fut cantonné à un rôle de soutien et d’aide au développement pour DICE et EA avant de livrer un épisode imparfait, mais très sympathique, de Battlefield avec l’opus Hardline. Cette aventure aux côtés de la police américaine fut également le dernier jeu développé par Visceral Games, le studio ayant fermé ses portes en 2017.

Dante’s Inferno, et Purgatorio par extension, est le parfait représentant d’une licence souhaitant miser sur l’originalité qui fut coupée dans l’élan de ses ambitions par pur motif pécunier. Et c’est bien diablement dommage.