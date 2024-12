Dead Space – Un opus inédit rejeté par Electronic Arts ?

En janvier 2023, Dead Space revenait sur le devant de la scène sous la forme d’un remake, qui, à défaut d’avoir un épisode inédit, restait un excellent moyen de raviver (et de créer) de beaux et terrifiants souvenirs issus de la toute première proposition datée de 2008. Une nouvelle version qui, en outre, avait un autre mérite : ranimer la flamme de l’espoir sur un nouveau opus.

En pourvoyant ce remake, Electronic Arts semblait nous l’affirmer : Dead Space n’est pas mort. Toutefois, il faut croire que ce n’était là qu’une simple supposition dans un accès de zèle. Car, une récente rumeur nous indique aujourd’hui de faire (une fois de plus) preuve de retenue vis-à-vis de cet avenir hypothétique.

C’est du moins ce qu’une entrevue accordée à Dan Allen Gaming par le père de Dead Space (Glenn Schofield) et créateur (malheureux) de The Callisto Protocol semble nous révéler. Appuyé par ses anciens collègues Bret Robbins et Christopher Stones sur la série de survival, l’homme a ainsi déclaré avoir émis en début 2024 l’éventualité d’un quatrième opus à l’éditeur, proposant dans la foulée un début d’idée quant à la nouvelle aventure. Sans grand succès néanmoins, Electronic Arts rejetant d’un bloc cette idée :

“Nous ne sommes pas allés trop loin, ils ont juste dit non, nous ne sommes pas intéressés pour l’instant, nous apprécions, bla bla bla,[…], donc nous ne sommes pas allés plus loin, et nous avons respecté leur opinion, vous savez, ils connaissent leurs chiffres et ce qu’ils ont à expédier.”

Un son de cloche qui est loin d’être isolé. En avril dernier, on vous le rapportait, un appel similaire avait été émis par les développeurs du remake, Motive Studios. Ces derniers avaient alors déclaré avoir présenté, aux principaux intéressés, la possibilité de faire plus qu’une simple « mise à jour » visuelle du jeu original. Une volonté qui là encore a été accueillie plus que froidement par la société américaine.

Alors, que penser du refus ? Est-ce révélateur d’une certaine position d’EA sur le sujet ? Dead Space n’aurait finalement de réel poids que celui de la nostalgie ? En tout cas, à première vue, la société américaine semble un peu frileuse quant à la poursuite de l’aventure. Peut-être y a-t-il même encore le spectre d’un Dead Space 3 qui plane…

Cependant, un véritable retour n’est certainement pas inenvisageable. Au contraire, il y a de l’espoir, EA ne fermant pas totalement les portes. Il faudra probablement attendre que le bon moment (plusieurs années peut-être comme une licence à l’Onimusha) se présente, ou bien l’initiative de certains partis (et pourquoi pas les trois noms susmentionnés) capables de nous concocter un digne héritier spirituel, beaucoup plus solide qu’un certain Callisto.