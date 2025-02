Tides of Annihilation – Gwendolyn et les chevaliers de la Table Ronde

Nouveau State of Play, nouvelles annonces et donc de nombreux nouveaux jeux. Et s’il y en a un qui a tout particulièrement retenu notre attention, c’est bien Tides of Annihilation. Proposition aussi énigmatique qu’étrange, ce nouveau venu sera également une épreuve du feu pour son studio de développement : Eclipse Glow Games. Soutenu par le géant chinois Tencent, Eclipse Glow Games compte dans ses rangs des vétérans du milieu qui ont notamment travaillé sur Prince of Persia, Persona ou encore Assassin’s Creed. Et tout ce beau monde ne sera pas de trop pour donner vie à cette étrangeté des plus excitantes.

Présenté par le biais d’un trailer mêlant cinématique et rendu de gameplay, Tides of Annihilation prend place de nos jours dans un Londres complètement dévasté par des forces obscures. Notre protagoniste, répondant au doux nom de Gwendolyn, est la seule survivante de cette terrifiante invasion, et à force de déambulations dans le no man’s land londonien, la belle se découvre une capacité pour le moins hors normes :la possibilité d’invoquer le spectre de certains des plus valeureux chevaliers de la Table Ronde pour l’aider dans sa quête.

Tides of Annihilation prendra la forme d’un jeu d’action/aventure à la troisième personne. Au vu des différentes phases de gameplay présentes dans le trailer d’annonce, les combats se situeront dans la moyenne de ce que l’on peut retrouver dans des beat’em up d’aujourd’hui. Esquives rapides, déplacements vifs et fluides, combats basés sur les réflexes ; nous pourrions nous dire que le jeu ressemblera à toutes les autres propositions présentes sur le marché.

Mais là où la création d’Eclipse Glow Games se démarquera à coup sûr de ses concurrents tient en deux points : son univers et sa boucle de gameplay basée sur l’invocation des chevaliers. Graphiquement parlant, le trailer promet une direction artistique particulière nous montrant un monde moderne ravagé par des ténèbres très ancré dans une époque moyenâgeuse, avec un fort relent dark fantasy. Les mythes arthuriens seront ici revisités et dépoussiérés pour nous proposer une version déformée de cette réalité mythologique. Les lieux explorés témoignent d’une volonté d’oppression dans les endroits sombres et confinés, mais également d’un désir de gigantisme avec des boss titanesques et des arènes vertigineuses, comme le déambulatoire d’une immense cathédrale. La verticalité semble aussi être une part importante du gameplay, avec quelques phases de plateformes mais aussi des séquences en chute libre rappelant les hallucinants combats de boss du premier Bayonetta.

Puis la boucle de gameplay qui comptera sur, d’une part, les réflexes du joueur, puis d’autre part, sur sa capacité à utiliser les chevaliers à bon escient et au bon moment. Chaque attaque déclenchée par l’un de ses spectres convoque un élément : la glace, le feu… Y aura-t-il une logique de dégâts ciblés correspondant à la classe de l’ennemi attaqué ? Espérons le ! De plus, les rares images que nous avons de Gwendolyn esquivant et attaquant les ennemis ne sont pas sans rappeler les visuels et boucles d’un certain Stellar Blade, et ce n’est pas pour nous déplaire.

D’après Eclipse Glow Games, nous aurons le droit à une expérience purement solo pouvant être entièrement parcourue en une trentaine d’heures. Côté gameplay, une dizaine de compétences liées aux chevaliers pourront être utilisées et 30 boss seront à la carte.

Tides of Annihilation a tout pour devenir un jeu des plus passionnants à parcourir et à découvrir. Le développeur a annoncé que d’autres images de gameplay ne tarderaient pas à pointer le bout de leur nez, de quoi nous mettre encore plus l’eau à la bouche. Toutefois, il faudra s’armer d’une patience sans faille, car Tides of Annihilation n’a pas encore de date de sortie. Il sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.