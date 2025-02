Borderlands 4 – Les chasseurs de l’arche prennent date

Annoncé en grande pompe durant la Gamescom 2024, nous avions depuis que très peu de nouvelles concernant Borderlands 4. Le silence est dorénavant brisée. À l’occasion du State of Play édition février 2025, 2K Games et Gearbox Software ont dévoilé la date de sortie du quatrième opus issu de la célèbre franchise de looter-shooter initiée en 2009. Borderlands 4 sortira le 23 septembre 2025 et sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Petite particularité qui plaira à nos amis PCistes, le jeu sera disponible à la fois via Steam et l’Epic Games Store.

La date nous est révélée par l’intermédiare d’un court trailer de gameplay qui, avouons-le, donne sacrément envie. Exit Pandore pour cette nouvelle aventure, souhaitez la bienvenue à la planète Kairos. Suite au climax de Borderlands 3, les joueurs avaient pu découvrir ce nouveau coin d’univers qui sera désormais votre terrain de jeu.

Question gameplay, nous sommes en présence de quelque chose de plus nerveux qu’à l’accoutumée, chose qui avait déjà été initiée dans Borderlands 3. La verticalité et la vitesse semblent être des données avec lesquelles il faudra vite s’adapter pour tenter de vaincre les hordes d’ennemis. Nous pouvons ainsi voir des sauts démesurés, des phases de corps-à-corps avec une mécanique de dash qui n’est pas sans rappeler le pugilat de Doom Eternal, la possibilité d’utiliser un grappin pour atteindre des zones en hauteur ou encore des glissades qui vous seront bien utiles lors de vos gunfights fiévreux. La mobilité et la vitesse sont les nouveaux maîtres mots dans ce quatrième opus.

Après avoir été légèrement déçus par Borderlands 3, nous ne pouvons nous attendre qu’au meilleur. Espérons que scénaristiquement parlant, Borderlands 4 nous proposera une aventure tout autant déjantée et rocambolesque qu’à l’accoutumée en nous proposant de nouveaux chasseurs de l’arche charismatiques mais aussi un méchant digne de ce nom. N’oublions pas qu’en matière d’antagonisme, la saga de 2K et Gearbox nous ont offert l’un des meilleurs méchants du jeu vidéo moderne avec le Beau Jack de Borderlands 2 !

Borderlands 4 promet une belle aventure complètement délurée et fanatique qu’il sera possible de parcourir avec trois autres copains en multijoueur en ligne mais aussi en local avec la présence (trop rare de nos jours) d’un écran scindé.

La saga, encensée par les joueurs comme par les critiques, est à l’heure actuelle riche de sept opus et d’une adaptation cinématographique signée Eli Roth. Borderlands 4 aura donc également la lourde tâche de réconcilier certains sceptiques ou néophytes avec la franchise, le dernier coup d’éclat de Roth ayant pu en déstabiliser un certain nombre. Armez-vous de patience sbire, Borderlands 4 est proche et attendons-nous à en voir plus lors d’un prochain PlayStation State of Play prévu au printemps.