Thank You For Your Application est bénéficiaire moins d’une journée après sa sortie

Alors que l’actualité du jeu vidéo a plus qu’à son tour un petit quelque chose de fin de cycle, entre les coûts d’entrée exorbitants désormais réclamés par le média, les fermetures de studios et les licenciements par dizaines de milliers, c’est régulièrement que l’on assiste à des petits miracles comme celui de Thank You For Your Application.

Le titre, signé du studio Ice Lemon Tea est un « solodev », un jeu développé par un unique développeur. Thank You For Your Application met le joueur dans la peau d’un assistant ressources humaines à qui l’on a confié la tâche d’accepter ou de refuser des candidatures en passant au peigne fin leurs dossiers : le candidat est-il allé dans l’une des universités reconnues par l’employeur ? Son évaluation psychologique est-elle suffisante pour le poste visé ? Et ce petit détail un peu différent sur le tampon du diplôme ne laisse-t-il pas imaginer que le papier serait un faux ?

Attention à ne pas laisser passer un dossier qui ne remplirait pas toutes les conditions, car c’est votre poste qui est dans la balance… Et quand ce sont des questions presque vitales qui dépendent de la décision du joueur, dans quel camp se rangera-t-il ? Il y a du Papers, Please, évidemment, dans Thank You For Your Application. Une comparaison élogieuse qui a peut-être participé au succès du jeu : le titre est en effet rentré dans ses frais de développement vingt-deux heures seulement après sa parution sur Steam ! Une performance d’autant plus remarquable que le jeu semble se situer plutôt sur un segment de « niche ».

Un petit miracle, disait-on, dans une industrie qui nous a surtout habitués à sa litanie de mauvaise nouvelles. Mais justement, c’est peut-être ce marché du travail extrêmement tendu qui a permis la parution de Thank You For Your Application. Sur sa page itch.io, celui qui signe Ice Lemon Studio explique en effet :

« Je suis un jeune diplômé sans emploi. Après une quinzaine d’entretiens pour la même entreprise, j’ai décidé de développer un jeu intitulé « Thank You For Your Application ». Dites moi ce que vous en pensez ! »

C’est donc l’absence d’opportunité qui a finalement offert le succès au jeune développeur. On perçoit aussi évidemment le discours sur l’actualité du marché de l’emploi dans le secteur, et le surréalisme des phases de recrutement, retranscrit dans son jeu. Enfin, la menace de l’intelligence artificielle, pas étrangère à la situation, est aussi abordée, ainsi qu’on peut le lire dans la présentation du titre sur Steam : « Le marché du travail au sein duquel vous évoluez est extrêmement compétitif : non seulement les travailleurs originaires d’autres régions n’arrêtent pas d’affluer, mais un nombre considérable de robots parvient à accéder à ces postes. »

Une nouvelle preuve donnée par le jeu, à la fois dans sa narration mais aussi dans son propre destin commercial, qu’au milieu des jeux AAA aux budgets désormais intenables et des studios qui ferment, le jeu indé représente une chance de salut pour une partie des développeurs, et un segment non négligeable de l’avenir économique du média.