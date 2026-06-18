Pullup Entertainment, dans le rouge, se sépare du studio Douze Dixièmes

Pullup Entertainment a récemment publié les résultats de son dernier exercice fiscal, clôturé le 31 mars 2026. Après une année précédente record, portée par le succès fulgurant de Warhammer 40,000: Space Marine 2, le groupe accuse le coup. Le chiffre d’affaires enregistre une baisse de 27,8 % sur un an, avec une perte nette part du groupe s’élevant à 12,9 millions d’euros. Ce recul s’explique principalement par l’absence de sorties majeures cette année, et ce malgré le lancement notable d’Absolum.

En marge de ce bilan financier mitigé, l’éditeur a également annoncé une décision stratégique importante : la cession de l’intégralité de sa participation dans le studio Douze Dixièmes.

Douze Dixièmes retrouve son indépendance

Le studio de développement, qui a notamment sorti MIO: Memories In Orbit au début de l’année, voit donc sa collaboration avec Pullup Entertainment s’arrêter d’un commun accord. Les ventes de MIO n’ayant malheureusement pas atteint les objectifs fixés par l’éditeur, les deux entités ont préféré se séparer. Les jeux déjà sortis, à savoir Shady Part of Me et MIO, continueront toutefois d’être édités par Focus Entertainment, la filiale historique du groupe.

Contrairement à la vague de fermetures qui frappe l’industrie ces derniers mois, Douze Dixièmes ne mettra pas la clé sous la porte et poursuivra sa route de manière totalement indépendante. Une transition confirmée par Geoffroy Gardin, directeur général de Pullup Entertainment :

« Aujourd’hui, Douze Dixièmes a atteint un niveau de maturité et de solidité qui lui permet de poursuivre son ambition en toute autonomie. Cette évolution, décidée conjointement, permet à chacun de se concentrer pleinement sur ses priorités stratégiques. »

Cette émancipation a toutefois un prix. Douze Dixièmes devrait malheureusement se séparer de quelques collaborateurs à la suite de cette restructuration interne pour pérenniser son avenir.

Une feuille de route ambitieuse pour la suite

Malgré cet exercice décevant, Pullup Entertainment possède de solides arguments pour redresser la barre, avec une roadmap particulièrement bien remplie. L’éditeur prépare notamment les sorties de Resonance: A Plague Tale Legacy, de Magicians: The Devil’s Deal (récemment mis en lumière lors de la dernière conférence Xbox), ainsi que de l’inévitable Warhammer 40,000: Space Marine 3, actuellement en cours de développement.

Si la restructuration de Douze Dixièmes et le bilan financier de Pullup illustrent parfaitement la conjoncture impitoyable du marché vidéoludique, l’issue aurait pu être bien plus tragique. Dans une industrie instable où les fermetures sèches s’enchaînent de manière brutale, voir une équipe retrouver son indépendance pour maintenir son activité fait figure de rare exception.

Cependant, l’illusion d’une fin heureuse se dissipe vite : entre un chiffre d’affaires en chute et des licenciements inévitables pour assurer cette transition, cette séparation vient nous rappeler froidement la dure réalité économique du secteur.