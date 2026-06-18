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Pullup Entertainment, dans le rouge, se sépare du studio Douze Dixièmes

PullUp a annoncé se séparer du studio Douze Dixiemes, qui redevient indépendant

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

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