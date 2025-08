Test Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV – Vrai plus ou fausse extension ?

Déjà un nouveau Mario Party ? Super Mario Party Jamboree est sorti seulement cet automne sur Switch, et déjà un nouveau titre fait son apparition : Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV. Comme son titre à rallonge l’indique, il s’agit d’une version dite augmentée du dernier Mario Party en date, à destination de la Switch 2.

Cette dernière nous promet d’agrémenter l’expérience originale de mécaniques inédites uniquement possible sur Switch 2. Alors promesses tenues, ou simple opération de remplissage du catalogue Switch 2 ?

(Test de Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV réalisé sur Switch 2 via une copie du jeu fournie par l’éditeur. La console bloquant les captures d’écran lorsque la caméra est utilisée, cet aspect du jeu n’est pas illustré dans le test)

Monsieur Plus

Nintendo nous ressert donc sa recette « plus », inaugurée avec succès lors de la sortie de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (et qui va se répéter prochainement avec l’arrivée de Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des Étoiles Filantes). À l époque, on avait salué l’idée, qui, en plus de rendre à nouveau disponible un jeu Wii U victime du mauvais accueil réservé à la console, proposait un jeu agrémenté d’un contenu inédit et inventif, qui n’aurait cependant pas pu se suffire à lui-même pour une sortie indépendante.

Le cas qui nous occupe n’est pas exactement similaire, puisque Super Mario Party Jamboree est sorti il y a à peine plus de 6 mois, est assez largement disponible, et est même naturellement compatible avec la Switch 2. Il ne s’agit donc pas de remettre dans le commerce un jeu « disparu » ou menacé de disparition.

Ici, on nous propose plus tôt une mise à niveau du jeu qui adopte ainsi les standards techniques de la Switch 2, dont une résolution supérieure (1440p en mode docké, et 1080p en mode portable). Une mise à niveau qui est d’ailleurs possible en tant que telle, sans avoir à racheter la cartouche, pour les possesseurs de la version Switch 1 du jeu, mais qui, contrairement à celles proposées pour Splatoon 3 ou Super Mario Odyssey, est facturée 20€. Et pour ce prix, il va falloir proposer un peu plus que quelques pixels supplémentaires à l’écran…

Le vrai Welcome Tour

Et c’est ici qu’intervient le mode Jamboree TV, exclusif à la Switch 2. Comme pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, au démarrage, le menu du jeu nous propose deux alternatives : Super Mario Party Jamboree, ou Jamboree TV. Le premier choix nous amène vers le jeu Switch que l’on connait déjà, et dont on vous avait dit tout le bien qu’on en pense lors de sa sortie.

L’autre possibilité, c’est donc de jouer à Jamboree TV. Ces nouveaux mini-jeux ne sont donc pas implémentés dans Super Mario Party Jamboree, mais présentés comme une expérience différente. Il faudra jouer aux uns, ou aux autres. Et le cœur de ces nouveaux mini-jeux réside dans les nouveautés proposées par la Switch 2 : contrôle au micro, utilisation de la caméra, et le mode souris des Joy-Cons. Deux collections de mini-jeux sont ainsi réunies derrière les modes Bowser Show et Jamboree Express.

Le premier se joue au micro, ou avec une caméra, et rappelle finalement les jeux Kinect : on tape, via son avatar à l’écran, un maximum de fois possible dans un bloc « ? », on essaie de garder des Goombas en équilibre sur notre tête, ou l’on crie et l’on remue dans tous les sens pour satisfaire le Roi Bowser. Assez rigolo en local, on fait l’imbécile en groupe devant son écran (à l’image ou au micro), ce qui fonctionne souvent en termes d’ambiance, mais est finalement assez limité question gameplay.

Il s’agit de mini-jeux qu’on ne sortira que très occasionnellement. Il faut toutefois noter que si le rendu de l’image caméra n’est pas exceptionnel (c’est peu de le dire), tout réagit parfaitement, et les joueurs et leurs mouvements sont fidèlement capturés avec justesse et précision.

Le second mode de jeu, Jamboree Express, tire lui parti du mode « souris » des nouveaux Joy-Cons. Nous voilà ainsi embarqués dans un grand huit, et pendant le parcours, il s’agira de tirer, en visant grâce au mode « souris » , sur les personnages se présentant à l’écran. Le véhicule fait quelques arrêts pour des mini jeux, là encore nous faisant utiliser nos Joy-Cons comme des souris. Et comme pour les minis jeux à la caméra, si c’est assez irréprochable techniquement, l’intérêt des mini-jeux reste très limité, comme ce jeu ou il s’agit de trier le courrier, basé sur une simple mécanique de glisser-déposer.

Au final, ce mode Jamboree TV aurait tout à fait pu (dû ?) prendre la place du Welcome Tour, en mettant en scène dans des mini-jeux les possibilités offertes par la nouvelle console de Nintendo.

On n’a pas eu l’occasion de le dire jusque-là, mais Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV est très, très riche et propose vraiment une tonne de contenu. En tous cas pour qui ne possède pas la version Switch 1 du même jeu. Pour ceux-là, le titre est clairement un indispensable du party game et du jeu multijoueur.

Pour les autres, qui possèderaient déjà le jeu Switch, faut-il passer le cap de la mise à niveau ? Rien n’est moins sûr. Sur l’aspect technique (résolution, images par secondes…), le type de jeu et le public cible (familles et jeune public) nous laissent à penser que ce ne sera pas une donnée essentielle. Sur le contenu inédit, s’il permet de tester les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2, cela reste tout de même un peu chiche pour les 20€ réclamés, une somme que l’on considère comme au moins deux fois trop élevée…