Test Captain Tsubasa 2: World Fighters – Un retour qui rate le cadre

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Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

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Captain Tsubasa 2: World Fighters

Jaquette du jeu Captain Tsubasa 2: World Fighters

    • Développeur :

      Tamsoft

    • Genre : Sport
    • Date de sortie : 2026
    PS5PCSwitchXbox SeriesSwitch 2...

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