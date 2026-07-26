Dragon Ball : Sparking! ZERO – Le DLC de la dernière chance ?

Dire que Dragon Ball : Sparking! ZERO était attendu avant son lancement en octobre 2024 serait un euphémisme. Rares sont les jeux capables de fédérer une telle communauté et d’occuper autant d’espaces dans les discussions des joueurs avant même leur sortie. Héritier spirituel de la mythique série Budokai Tenkaichi, le titre de Spike Chunsoft incarnait le retour d’une licence que les joueurs attendaient depuis près de quinze ans. Le succès du jeu fut donc immédiat avec plus de trois millions d’exemplaires écoulés en seulement vingt-quatre heures et un pic de plus de 122 000 joueurs simultanés sur Steam. Un véritable record pour un jeu Dragon Ball… qui n’a malheureusement pas duré.

Car, s’il est facile de constater que Sparking! ZERO est parvenu à convaincre un grand nombre de joueurs d’essayer le titre, il est plus difficile de dire qu’il a réussi à les conserver. Les chiffres Steam sont particulièrement révélateurs : après une moyenne d’environ 40 000 joueurs sur son premier mois, le titre est rapidement tombé sous la barre des 10 000 dès novembre, avant de poursuivre sa chute jusqu’à une moyenne avoisinant aujourd’hui les 900 joueurs. Si ces données ne reflètent pas nécessairement l’activité sur les autres plateformes, il est indéniable que l’engouement exceptionnel autour de Dragon Ball Sparking! ZERO s’est progressivement essoufflé.

Alors pourquoi un tel délaissement ? Le jeu n’est pas raté, loin de là, mais une fois la nostalgie des premières heures passée, celui-ci tend à ressembler à un simple Budokai Tenkaichi 3 avec de meilleurs graphismes sans jamais vraiment révolutionner la formule. Ajoutez à cela un nombre très limité d’arènes, l’absence de plusieurs personnages emblématiques ou encore un contenu solo jugé trop léger une fois le mode histoire terminé et vous obtenez un jeu qui peine à maintenir son intérêt sur le long terme.

Pourtant, Spike Chunsoft n’a pas abandonné son titre. Avec l’arrivée du DLC Super Limit-Breaking NEO, prévu pour le 30 juillet prochain, les développeurs semblent vouloir offrir une seconde chance à Sparking! ZERO. Mais est-ce qu’il n’est pas déjà trop tard ? Est-ce que Sparking! ZERO peut encore être relancé ?

Corriger les erreurs du passé

Annoncé pour la première fois en avril 2026, le DLC Super Limit-Breaking NEO ressemble presque à une réponse directe aux critiques formulées envers le jeu depuis sa sortie. Il manquait des personnages ? Plus de trente nouveaux combattants rejoindront désormais le roster, faisant grimper celui-ci à plus de deux cents. Les joueurs réclamaient davantage d’arènes ? Voilà quatre nouvelles arènes et des variantes inédites de stages existants. Le contenu solo était jugé insuffisant ? Le nouveau mode Limit Breaker Journey entend proposer une expérience beaucoup plus tournée vers la rejouabilité.

Spike Chunsoft ne l’a jamais réellement confirmé, mais difficile de ne pas voir dans cette extension une volonté de répondre presque méthodiquement aux attentes de la communauté. Plus qu’un simple ajout de contenu, Super Limit-Breaking NEO semble chercher à corriger progressivement les principales frustrations qui pouvaient être la cause du départ de ses joueurs. À toutes ces nouveautés vient également s’ajouter une mise à jour gratuite introduisant de nouvelles mécaniques de gameplay comme le Sparking Boost ou le Chain Blast, destinées à enrichir le système de combat et à le démarquer davantage de Budokai Tenkaichi 3.

Au regard de toutes ces nouveautés, Super Limit-Breaking NEO s’apparente presque à une version 2.0 de Sparking! ZERO. Une tentative, par tous les moyens à sa disposition, de produire une deuxième « première impression » et de séduire à nouveau les joueurs qu’il n’avait pas réussi à conserver. Beaucoup auraient sans doute préféré retrouver ce contenu dès le lancement, mais il reste toujours appréciable de voir un studio continuer à investir autant dans un titre près de deux ans après sa sortie.

Lorsqu’un Saiyan frôle la mort, il devient plus fort

Reste désormais la question fatidique : est-ce que ce nouveau DLC pourra faire revenir les joueurs ? S’il faudra attendre le 30 juillet prochain et le lancement de cette extension pour avoir un premier élément de réponse, il est déjà possible de constater que son annonce a replacé Sparking! ZERO au cœur de l’actualité et que les discussions autour du titre ont repris de plus belle sur les forums et les réseaux sociaux.

Cela ne garantit évidemment pas un retour massif des joueurs sur le long terme. Réussir à attirer de nouveau des joueurs est une chose, parvenir à les fidéliser en est une autre. Quelques inconnues demeurent toutefois et pourraient peser sur la réussite de cette extension, à commencer par son prix, qui n’a toujours pas été officialisé. Mais en répondant aux principales critiques adressées au jeu depuis sa sortie, Bandai Namco et Spike Chunsoft offrent aujourd’hui à Sparking! ZERO la meilleure occasion que le titre ait jamais eue de reconquérir ses joueurs.

Après tout, dans l’univers de Dragon Ball, un Saiyan ne révèle jamais autant son potentiel qu’après avoir été poussé dans ses derniers retranchements. Espérons que Sparking! ZERO soit capable d’en faire autant.