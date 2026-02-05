Captain Tsubasa 2: World Fighters vise droit au but

On en rêvait quand on était gamin, en regardant avec délectation les épisodes d’Olive et Tom chaque mercredi (oui, on est vieux). On se muait en Marc Landers à tirer des frappes surpuissantes, ou en tenant la pose pour tenter un des fameux tirs de la feuille morte du héros principal de l’œuvre. Hélas, faute de pouvoir reproduire une catapulte infernale dans la vraie vie (on a essayé), il reste le jeu vidéo, et après un premier opus correct sorti en 2020, la licence revient désormais avec Captain Tsubasa 2: World Fighters.

Ramener la coupe à la maison

Rise on New Champions, comme son nom l’indique, s’intéressait à la montée en puissance de nos différents héros, dépeignant les aventures d’Olivier et ses amis au travers de séquences de dialogues entrecoupées de match de foot tactique. Captain Tsubasa 2: World Fighters prend place après ces événements et nous confrontera cette fois aux meilleurs joueurs de la planète, avec l’équipe nationale du Japon, mais pas seulement.

Seront en effet disponibles 22 équipes nationales pour 110 joueurs disposant chacun de leurs propres techniques et compétences. Car plus qu’un simple jeu de foot, c’est une véritable bataille stratégique qu’on nous promet sur le terrain. Chaque duel sera donc propice à des choix stratégiques, un peu comme dans un jeu de rôle au tour par tour. Doit-on faire la passe à un partenaire démarqué, tenter de feinter et dribler l’adversaire, effectuer une frappe classique voire utiliser la technique « signature » du joueur.

L’un des principaux problèmes du premier opus résidait dans son manque de rythme. On était finalement trop peu actif, les matchs se faisant parfois rare, et on se contentait pendant de longues minutes de défiler des dialogues pour faire avancer une histoire qu’on connaissait déjà par cœur. Avec Captain Tsubasa 2: World Fighters, l’emphase serait beaucoup plus mise sur l’action frénétique des parties avec une mise en scène plus dynamique. On nous annonce d’ailleurs plus de 150 cinématiques pour accompagner nos longues heures footballistiques.

On restera néanmoins prudent quant à ce que pourra nous offrir Bandai Namco avec sa licence, ce Captain Tsubasa 2: World Fighters pouvant très vite tourner en rond si son contenu n’est pas assez riche et varié. L’éditeur semble toutefois avoir bien calculé son coup, en pleine année de coupe du monde (bien réelle cette fois), ce qui devrait, quelque soit la qualité finale du titre, entraîner quelques fans de foot à s’y intéresser. Et s’il n’est prévu que pour un encore vague 2026, sur Switch, PS5 et Xbox Series, il semble difficile de croire qu’il pourrait manquer l’événement de l’été pour tous les footeux à travers le globe.