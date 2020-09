Captain Tsubasa: Rise of the New Champion – Nouvelle saison de DLC

Les fans de version animée de sport sont aux anges, Captain Tsubasa: Rise of the New Champion est dans les bacs depuis quelques semaines et les Tirs du Tigre et autres Attaque Eiffel pleuvent aussi bien sur PC que sur consoles (grâce aux versions PlayStation 4 et Nintendo Switch). Et il faut le dire, c’est un succès certain que le titre rencontre. Effectivement, c’est près d’un demi-million de joueurs qui se sont offerts le jeu et qui parcourent les stades du monde aux côtés de ces héros du ballon rond depuis leurs canapés.

Alors oui, ce n’est pas le succès du millénaire et il ne battra probablement pas le record de galettes vendues (on s’entend bien), mais nous n’en attendions pas tant d’un jeu estampillé avec une licence qui a connu son temps de grâce il y a des lunes (remarque, le jeu mobile fonctionne bien lui aussi).

Bref, là n’est pas le sujet, Bandai Namco compte bien remercier ceux qui ont décidé d’enfiler leurs crampons virtuels avec toute une saison de contenus additionnels, certains gratuits et d’autres payants, ajoutant prochainement de nouvelles features et personnages au jeu.

Comment ça va se dérouler ? Le coup d’envoi de cette fournée de DLC a retenti avec une première mise à jour (disponible sur PlayStation 4) ajoutant des défis en ligne et devrait ensuite se poursuivre jusqu’au printemps de l’an prochain.

Au fil des mois (et comme vous pouvez le constater plus bas), de nouveaux personnages vont rejoindre la partie (pour ceux-là, il faudra allonger la monnaie) et pourront prendre part à de nouvelles options de jeu gratuites incluant entre autres un scénario additionnel et un mode “match événement”.

Plus intéressant encore, Bandai Namco semble indiquer grâce à son visuel publicitaire que plus de contenu est prévu, mais il est, pour le moment, encore trop tôt pour étayer sur ce plan. Dans tous les cas, les conditions de jeu semble optimales pour vos futures rencontres dans Captain Tsubasa: Rise of the New Champion.