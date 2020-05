Captain Tsubasa: Rise Of New Champions officialise sa sortie et ses collectors

Les amateurs et passionnés de football sont en mal cette année avec la crise sanitaire actuelle. La compétition très attendue de l’Euro 2020 n’aura pas lieu en temps et en heure. Il faudra se tourner du côté des jeux vidéo pour avoir sa dose de ballon rond. En effet, les joueurs pourront chausser les crampons dès la fin des vacances d’été.

La sortie de Captain Tsubasa: Rise Of New Champions a été officialisée pour le 28 août prochain sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, cette information est accompagnée de plusieurs surprises pour les collectionneurs.

Il n’y aura pas moins de quatre éditions spéciales différentes à la sortie du jeu. Débutons par la première avec l’édition deluxe, qui contient le jeu, le character pass incluant neuf personnages additionnels, le season pass contenant des uniformes exclusifs pour les champions et des skins pour le ballon et le bonus deluxe qui n’est autre qu’un uniforme spécial du magazine V-Jump.

Attaquons maintenant le podium avec l’édition collector qui contient en plus de l’édition deluxe un artboad, des cartes à collectionner, des badges, un steelbook et une figurine de 28cm. Vient ensuite l’édition champions ajoutant à cela un maillot de foot tiré du jeu.

Enfin, le couronnement de ces quatre éditions revient à l’édition legends, qui ont plus d’avoir tous le contenu de l’édition champions, possède une véritable table de baby-foot René Pierre. Les prix des ces trois dernières éditons sont respectivement de 150€, 180€ et 1990€.

Si vous êtes le plus grand fan du Captain Tsubasa sur Terre, ou que vous êtes simplement furieusement obsédé par le baby-foot, vous savez ce que vous devez faire maintenant. Prêt à retourner sur le terrain ?