Captain Tsubasa: Rise of New Champions détaille ses histoires

De nouveaux éléments d’informations tombent pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Pour les fans de ballons ronds biberonnés à l’animation japonaise, Captain Tsubasa: Rise of New Champions s’annonce d’ores et déjà comme le Messi messie. En même temps, depuis Inazuma Eleven, hormis une poignée de jeux indépendants jouant aux équilibristes sur la ligne entre plagiat et “money grabber”, le fan n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Avant toute chose, il convient de préciser que ces nouvelles informations sont apparues dans les colonnes du magazine Jump que l’on ne présente plus (et qui de surcroît boucle la boucle puisque c’est aussi dans ce magazine que nos héros sont autrefois apparus). On y apprend donc que le joueur pourra se prêter à plusieurs modes histoires ! S’il vous sera bien sûr possible de suivre à nouveau le périple de Tsubasa Oozora (que nous connaissons mieux derrière le nom d’Olivier Atton dans nos régions) et de ses camarades du collège Nankatsu, un autre mode histoire vous offrira de vivre votre propre aventure.

Intitulé Rise of New Champions, ce mode vous invitera à créer votre propre avatar et à joindre une école rivale à celle de Tsubasa parmi la Toho, Furano et Musashi. Il vous sera bien sûr permis de prendre part à un nouveau tournoi, qui sert donc ici de support scénaristique à votre aventure, et d’intéragir avec vos camarades entre les matchs. Votre personnage pourra également apprendre auprès des différents personnages de la série des techniques de tir et de dribble que vous pourrez ensuite mettre à l’épreuve durant les affrontements.

Un bien beau programme qui nous attend donc. Captain Tsubasa: Rise of New Champions sortira dans le courant de l’année sur PlayStation 4, PC et Nintendo Switch. C’est donc la dernière ligne droite avant les buts.