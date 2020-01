Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Le gameplay s’illustre

Le jeu de foot de Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, se présente au travers d’un match.

Si nous devions évoquer la nouvelle qui nous a le plus pris de court cette semaine, il s’agirait probablement de l’annonce pour une sortie internationale de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, le nouveau jeu inspiré de l’anime qui est chez nous connu par les plus vieux sous le nom d’Olive et Tom. Et en même temps, normal ! Ça fait maintenant des années que cette licence n’évoque plus grand chose hormis des souvenirs nostalgiques pour les plus âgés d’entre nous. Alors, s’il est sûr que dans notre contrée, on est nombreux à apprécier se caler devant la télé pour regarder un match entre amis ou simplement se taper une partie de FIFA ou de PES, il n’est pas dit qu’un nouveau Olive et Tom emballe grand monde…

Alors quoi de mieux pour gagner la confiance que d’illustrer ce qui nous y attend, n’est-ce pas ? Si de nombreux journalistes ont déjà posé les mains sur ce titre, il faut reconnaître que la plèbe, elle, à moins qu’elle n’accorde une confiance aveugle à Allociné, JVC ou autre Gameblog, est toujours sans la moindre concrète illustration du déroulement de l’action une fois les joueurs sur le terrain. Bref, l’action, c’est les gars d’IGN.com qui nous la présentent avec un footage de l’intégralité d’un match sur la version de démonstration que nos médias français ont testée.

On y découvre un match entre l’équipe du collège de Nankatsu emportée par Tsubasa Oozora (Olivier Atton chez nous) et la Toho, dirigée par Hyuga (Mark Landers). On ne va pas se mentir, nous sommes franchement séduits à l’idée de nous plonger dans cette nouvelle version. Si elle n’est pas graphiquement superbe et semble souffrir de petits hoquets (ce qui est peut-être également dû à son format de compression), on a vraiment l’impression de voir l’action ininterrompue et ultra-stylisée du dessin animé, les longues heures de courses à pied d’un camp à l’autre et tout ça sans flash-back intempestif (qu’on retrouvera peut-être dans le mode histoire). Petit plus qui séduira le fan, les commentaires en direct qui accompagnent l’action. Il faudrait juste une version localisée par le Joueur du Grenier pour en faire un incontournable absolu selon nous.

Alors, vous laisserez-vous tenter par ce Captain Tsubasa: Rise of New Champions à sa sortie ? Vous devriez pouvoir le trouver dans les rayons dans le courant de l’année pour PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.