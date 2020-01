Captain Tsubasa rechausse les crampons pour l’amour du beau jeu

Captain Tsubasa: Rise of New Champions viendra redonner des couleurs à une licence n’ayant plus disputé un match sur consoles depuis 2010.

Olive et Tom ont beau être toujours en forme, cela faisait un bout de temps qu’ils ne s’étaient plus affichés sur consoles, mais pour autant, nous ne les oublions pas, puisque depuis 2017 le rouleau compresseur marketing a repris du service autour de la licence Captain Tsubasa. Avec le jeu mobile tout d’abord, puis en 2018 avec le remake de l’anime, pour une adaptation bien plus dynamique qu’à l’époque du Club Dorothée. Mais les plans autour de la licence ne s’arrêtent pas là, puisque aujourd’hui nous apprenons l’arrivée prochaine de Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Alors que les jeux de foot de type simulation peinent à trouver un vrai nouveau souffle, et que Nintendo ne semble pas décidé à donner une suite à Mario Strikers Charged Football, Bandai Namco a réussi à obtenir les droits d’exploitation afin d’apporter de la diversité au cœur d’une offre qui manque terriblement de fun :

« Réussir à obtenir la licence Captain Tsubasa et pouvoir proposer un jeu de football au marché occidental est un rêve devenu réalité », déclare Hervé Hoerdt, Senior VP Marketing, Digital & Content chez Bandai Namco Entertainment Europe. « Captain Tsubasa: Rise of New Champions n’est pas seulement créé pour les fans du manga mais sera apprécié par les fans de football du monde entier ! »

Serait-ce donc enfin le retour d’un bon jeu de football arcade ? S’il faudra attendre pour en avoir le cœur net, le premier trailer et les visuels ci-dessous se montrent plutôt rassurants, délivrant une esthétique colorée, des animations impressionnantes comme dans l’anime, et on s’imagine déjà sur le terrain en train de réaliser le fameux tir de la feuille morte.

Ishizaki aura-t-il finalement compris comment arrêter les ballons autrement qu’avec son visage ? Nous le saurons lors de la sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, prévue pour le courant de l’année 2020 sur PlayStation 4, Switch et PC.