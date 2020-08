Captain Tsubasa: Rise of the New Champions – On revoit les bases

Le coup de sifflet s’apprête à résonner dans les stades, Captain Tsubasa: Rise of the New Champions sort d’ici la fin de la semaine (le 28 août plus exactement) et sa communication poursuit son manège. Mais de quoi pourrait-on parler maintenant ? Bandai Namco a déjà présenté quelques-uns des plus grands personnages, illustré certaines des équipes les plus populaires (COCORICO !!! La France y a aussi eu droit !!)… Et si on parlait simplement du seul aspect qui devrait nous intéresser en vrai : la jouabilité !

Effectivement, l’éditeur nous revient cette semaine avec un trailer consacré au gameplay et une fois le visionnage effectué, vous pourrez également confirmer que ce n’était pas de trop. Oui, la vidéo du jour ne parle que de contrôle et nous invite à nous familiariser avec une partie des règles avec lesquelles vous allez devoir jouer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, veuillez noter que cette vidéo est en fait la première d’une série consacrée à nous enseigner le B.A-BA du jeu.

Naturellement, puisqu’elle marque le coup d’envoi d’une chronique, cette vidéo se concentre, quasiment en intégralité, aux éléments les plus basiques du jeu. Bien entendu, on y voit donc les déplacements et le mapping des touches, aspects indispensables à une bonne prise en main et qui seront d’ailleurs étoffés plus tard comme le confirme l’employé à l’accent britannique le plus marqué chez Bandai Namco.

L’autre point essentiel survolé ici (nous sommes certains qu’un autre trailer sera axé sur ce sujet) est celui de la jauge d’endurance de vos personnages ainsi que la manière de s’en servir au cours d’un match. Ces derniers illustrent d’ailleurs son usage en termes défensif avec des segments de gameplay du mode entraînement, ce qui confirme que vous pourrez choisir d’utiliser ce mode pour affiner votre technique sur des points ciblés.

Le seul aspect qui nous a dérangés au final… Ce n’est pas bien beau quand même, non ? Enfin, on aura tout le temps de se faire un avis d’ici peu puisque Captain Tsubasa: Rise of the New Champions sort le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. En espérant qu’il ne se fasse pas trop sévèrement tacler (on laisse ce point aux fans du PSG <3)…