Dragon Ball Xenoverse 3 – Du gameplay et des mauvaises surprises

Après sept ans de développement, Bandai Namco a d’abord joué la carte du mystère pour finalement révéler assez vite des détails concernant Dragon Ball Xenoverse 3. Le fameux projet « Age 1000 » avait su créer la surprise lorsqu’on a appris qu’il s’agissait de la suite de la franchise. Mais les fans, septiques pour certains, attendaient d’en apprendre plus sur le rendu et le gameplay du jeu.

Les plus chanceux auront pu se faire une première opinion en testant une démo jouable lors du Summer Game Fest. L’embargo entourant les aperçus ayant pris fin lorsque un trailer de gameplay a été publié il y a deux jours, il nous est maintenant possible de savoir de quoi il retourne.

Dragon Ball Xenoverse 3, une suite qui manque d’ambition ?

Dragon Ball Xenoverse 3 a été développé parallèlement aux DLC de l’opus précédent. La longévité de ce jeu paru en 2016 a surpris ses propres équipes qui, pour la suite, ont voulu aller plus loin qu’une simple transposition de l’aventure déjà vécue agrémentée de quelques éléments supplémentaires. Après tout, les fans avaient quasiment acheté deux fois le même jeu à un an d’intervalle, et ils seraient en droit d’en attendre un peu plus cette fois-ci.

Dragon Ball Xenoverse 3 aurait connu plusieurs versions et les développeurs auraient même recommencé le projet depuis le début. On découvre aujourd’hui que pour la version finale, le choix a été fait de garder le moteur vieillissant des deux premiers Dragon Ball Xenoverse. Clairement, cela reste en dessous de ce qu’on est en droit d’attendre du rendu d’un jeu de cette génération.

La direction artistique reste flashy mais respecte tout de même le matériau de base avec des modèles de personnages enfin dénués de cet aspect « huileux » propre à la série jusque-là. La capitale de l’ouest semble beaucoup plus vaste que Conton City avec une vraie ambiance qui se dégage des différents quartiers explorables. C’est sans doute dû au travail des lumières plus poussé et l’utilisation de la caméra épaule qui rend l’action plus immersive en dehors des affrontements.

Ceux-ci ont également été retravaillés, autant sur l’aspect esthétique que mécanique. La fluidité des mouvements est d’un niveau supérieur et la caméra est beaucoup plus dynamique. Les techniques disposent maintenant d’un cooldown proportionnel à leur puissance et ne dépendent ni du ki, ni de l’endurance. Un point qui fera des émules tant le chargement de l’énergie, comme la possibilité de se transformer, est pour beaucoup un ingrédient essentiel pour faire un bon jeu Dragon Ball. D’ailleurs, les barres qui représentaient ces deux ressources ont complétement disparus du HUD qui en l’état s’apparente à ce qu’on pourrait attendre d’un RPG.

Plusieurs éléments importants restent encore inconnus, en particulier le degrés de personnalisation de l’avatar : sera-t-il possible d’incarner de nouvelles races ou de modifier plus profondément son style de combat ? Il serait aussi intéressant de déterminer si l’histoire se détachera vraiment des évènements et des personnages du manga pour nous offrir un peu d’originalité dans cet univers qu’on ne connait que trop bien.

Ces premières images auront autant refroidi que rassuré les fans d’une licence qui en compte beaucoup trop pour que tous soient contentés. Les admirateurs de RPG y trouverons sûrement leur compte tandis que les autres se satisferont de la myriade d’autres titres adaptant le manga d’Akira Toriyama.

Espérons que le jeu saura convaincre assez de joueurs pour que l’expérience multijoueur, centrale dans cette série, puisse être la meilleure possible. Cela sera sûrement facilité par le cross-play implémenté dès la sortie de Dragon Ball Xenoverse 3 courant 2027 sur PS5, Xbox et PC. Les joueurs Switch 2 devront encore une fois prendre leur mal en patience jusqu’à un portage.