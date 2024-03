Un gigantesque parc d’attraction Dragon Ball est en construction

Au début du mois de mars, nous apprenions avec tristesse le décès d’Akira Toriyama, auteur de mangas nous ayant fait rêver depuis les années 80 au travers d’œuvres devenues cultes telles que Dr Slump ou, évidemment, Dragon Ball. Et alors que nous accusons encore le coup de cette tragique nouvelle, nous découvrons que l’univers des sept boules de cristal va se matérialiser sous la forme d’un gigantesque parc d’attraction Dragon Ball.

Créé par la Qiddiya Investment Company, située en Arabie Saoudite, le projet s’inscrit dans l’ambition du pays de diversifier son économie afin de devenir à l’horizon 2030 une destination touristique incontournable, avec notamment un circuit de Formule 1 ou un grand parc sur le thème du Moyen-Orient.

Ainsi, cette fois, l’entreprise présidée par Mohammed Ben Salmane, prince héritier et premier ministre d’Arabie Saoudite s’est rapprochée de Toei Animation afin de collaborer dans la conception du premier parc d’attraction Dragon Ball au monde. Et pour faire rêver les fans du monde entier, les choses ont été vues en grand, en immense même (et pas qu’au niveau de l’empreinte carbone d’une telle construction).

Imaginez-donc. 500 000 mètres carrés exclusivement dédiés à l’univers d’Akira Toriyama répartis en sept zones différentes recréant des lieux emblématiques du manga, de la tour Karin à la Capsule Corporation en passant par la planète de Beerus ou le sanctuaire du Tout-Puissant. Ainsi, vous l’aurez sans doute compris, le parc devrait couvrir les presque quarante ans d’histoire de la saga, des prémices d’un jeune Goku en formation jusqu’aux Sayajins multicolores de Dragon Ball Super (mais, quid de Dragon Ball GT ?).

Et quand on vous dit que les choses ont été vues en gigantesque, ce n’est pas seulement une image. En effet, la construction d’un Shenron de soixante-dix mètres de hauteur, accueillant des montagnes russes en son sein, est en construction. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, le parc proposera à ses visiteurs, en plus de la floppée d’hôtels et restaurants à thème, une trentaine d’attractions inspirées de l’univers de Dragon Ball, dont cinq manèges à la pointe de la modernité.

Alors, si l’on peut se questionner sur la pertinence du timing pour une telle annonce, force est de constater que les ambitions affichées pour ce parc d’attraction Dragon Ball sont assez folles et, pour les fans que nous sommes, nous fait incroyablement rêver. Notons toutefois que sa construction ne fait que débuter et qu’il va falloir encore patienter quelques années avant de pouvoir véritablement prendre son billet d’avion pour aller s’y immerger.