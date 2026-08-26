Ananta, le futur free-to-play à succès de NetEase ?

Présenté à l’occasion du dernier Opening Night Live (édition Gamescom), Ananta n’est pas ce que l’on peut appeler une nouveauté. Son existence a en effet été révélée en 2023 par NetEase et son développeur Naked Rain. Et, avec cette dernière apparition, l’attente prend définitivement fin pour ce free-to-play maintenant annoncé pour le 15 janvier 2027. Une arrivée qui sera certainement scrutée avec intérêt. Cependant, le jeu en lui-même interroge sur l’expérience qu’il entend proposer.

Encore de l’anime ?

D’abord connu sous le nom de Project Mugen, avant d’acquérir son titre définitif fin 2024, le jeu avait été dévoilé comme étant un concurrent direct à Genshin Impact. Et si dans le principe il peut y avoir des points de similitudes, il y a également des divergences : il n’y aura pas, selon NetEase, de gacha pénalisant par exemple. Mais, au-delà de cela, cette divergence se retrouve également par l’univers et les décors très urbains qui le caractérisent. Une scène constituée de deux villes qui mettra à l’honneur plusieurs personnages détonants.

Rien de très original cela dit, le casting semble en posséder des traits communs à de nombreuses productions du style anime. Exubérance, excentricité, mignonnerie… Tout est pensé pour instiller un brin de personnalité. Un aspect sur lequel la nouvelle bande-annonce appuie logiquement.

En outre, la vidéo ne s’arrête pas à cette simple considération : elle montre, dans un même temps, un nouvel aperçu sur ce qui nous sera servi dans quelques mois. On y voit les différents protagonistes que l’on nous permettra d’utiliser. Tous sont rattachés à un organisme composé d’enquêteurs : l’A.C.D. Un statut qui s’apparentera avant tout à un prétexte à l’exploration.

Les charmes de la ville…

En voyant cette présentation d’Ananta, il est difficile de ne pas y voir plusieurs affiliations : quelques voix évoquent GTA, mais on pourrait très bien se référer (dans une certaine mesure) à la saga des Persona ainsi que celle des Yakuza. Quoi qu’il en soit, le jeu nous fait de grandes promesses allant dans ce sens. Les images partagées semblent en effet dévoiler un nombre conséquent d’activités, ainsi que divers moyens de locomotion (skate, jet ski, moto…). C’est du moins ce que laisse envisager la vidéo, même s’il y a peu de séquences de gameplay pour l’illustrer.

C’est alléchant mais aussi questionnable. Car c’est la multiplicité des tonalités où les phases à l’ambiance posée (enquête..) semblent côtoyer des phases plus dynamiques axées sur le combat. Ananta donne alors l’impression de flirter avec plusieurs genres, invoquant même des réminiscences de productions passées et appréciées.

Certes, l’ambition de Naked Rain est de faire d’Ananta une espèce de “jeu-monde” qui brillerait par sa richesse. Ce qui a du sens quand l’objectif est d’offrir une expérience qui doit perdurer dans le temps. Toutefois, la question de l’agencement se pose : l’œuvre de Naked Rain ne serait-elle pas un peu trop erratique à l’image de son dernier trailer ? Et arrivera-t-il à s’imposer dans ce domaine du free-to-play, déjà très concurrentiel ?

Rendez-vous en janvier prochain sur PS5, PC et mobile pour le découvrir. En attendant, Ananta fait déjà son petit effet selon son éditeur. On en veut pour preuve les 17 millions de pré-inscriptions qui ont été comptabilisées depuis le 25 août. Et ce n’est probablement pas fini de monter puisqu’il est encore possible d’ajouter son nom à la liste d’un inscrits.