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Gamescom – Un trailer nimbé de mystère pour Lofsöng

Le trailer de Lofsong présenté à la Gamescom

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40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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Lofsöng


    • Genre : Aventure
    • Date de sortie : 2027
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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