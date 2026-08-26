Hoyoverse prend un tournant sombre avec Nodusfall

La première annonce de la soirée d’ouverture de la Gamescom n’est jamais choisie au hasard. C’est la première impression de l’événement, elle donne le ton pour la suite. Quelle surprise alors d’être accueilli par Nodusfall, un titre à l’esthétique dark fantasy, proposé par Hoyoverse, le studio derrière Genshin Impact, Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero.

Une surprise pour sûr, car cette bande annonce présente un jeu à contre courant total du style habituel du studio, connu pour ses jeux colorés, inspirés de l’animation japonaise. Avec Nodusfall, ce sont des visuels plus sombres, aux traits pseudo-réalistes, très largement inspirés des jeux de Fromsoftware qu’Hoyoverse présente.

La bande annonce, peu loquace, laisse entendre que l’héritage des Dark Souls et autres Elden Ring s’arrêtera bien là cependant. Le jeu devrait beaucoup plus s’apparenter à une affaire de traque et de chasse au monstre à la Monster Hunter, le tout, avec beaucoup d’aspects coopératifs. Le titre intégrera même des aspects de PvP, puisqu’il sera possible pour un joueur de se placer dans la peau du monstre à abattre.

Hoyoverse sur tous les fronts, mais à quel prix ?

Avec ce projet, Hoyoverse réaffirme sa volonté d’étendre son catalogue, en ajoutant un titre d’action coopératif à son arc. Plus encore, au vu de la bande annonce, on peut même supposer que le projet délaisserait le modèle économique du gacha, qui a besoin d’un jeu se reposant avant tout sur les caractéristiques de ses différents personnages pour être viable.

Il est bien tôt pour se prononcer sur les points forts ou les défauts potentiels du projet : la bande annonce est finalement relativement limitée, ne présentant aucun aspect narratif ou mécanique profond. Le studio joue tout l’effet de son annonce sur le fait qu’on ne l’attende pas dans ce genre et cette esthétique, et cela suffit pour faire parler. Sans date ou supports annoncés, il est clair qu’il faudra se montrer patient.

Ce n’est pas sans rappeler Varsapura, un jeu que le studio avait annoncé de la même manière l’année dernière, lui aussi prévu sur Unreal Engine 5, lui aussi surprenant un peu tout le monde tant il était éloigné des styles appréciés du public habituel du studio. Lui aussi, disparu aussi vite qu’on en avait entendu parler.

Plus encore, Hoyoverse additionne encore deux jeux en préparation : Petit Planet, un cozy game où le joueur devra construire son espace, et Honkai Nexus Anima, qui croisera auto-battler et collection de monstres. Ça commence à faire pas mal de projets en cours, non ? Si ces deux derniers projets sont largement plus concrets que Nodusfall et Varsapura, avec des betas accomplies et une fenêtre de sortie pour Petit Planet, difficile de ne pas avoir l’impression qu’Hoyoverse tend à mettre la charrue devant les bœufs.

Alors, c’est sûr, annoncer en ouverture de Gamescom, en grandes pompes, qu’on fait un projet dark fantasy avec des ambitions de jeu AAA, ça fait parler et met le studio en valeur. Cependant Nodusfall donne surtout l’impression qu’Hoyoverse s’aligne avec les attentes d’un marché déjà saturé. De la part du studio qui avait su rebattre les cartes en 2020, on ne peut qu’espérer que le gameplay justifie l’esthétique banale du titre, une esthétique qui nous aura d’ailleurs accompagné tout le long de cette soirée d’annonces…