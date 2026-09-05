Dragon Ball Gekishin Squadra – Le MOBA garde son titre mais change tout le reste

Le nombre de titres ayant pour base l’œuvre transgénérationnelle signée Akira Toriyama est presque incalculable. Et dans le lot, la force de Dragon Ball Gekishin Squadra est son approche singulière des phases d’affrontements : là où la majorité des jeux DB sont des jeux de combats 2D ou 3D, celui-ci est un MOBA… enfin pour le moment.

Un jeu Dragon Ball qui se transforme, quelle ironie

À l’approche du premier anniversaire du jeu, les producteurs Toshi et Ken ont présenté les nouveautés de la septième saison prévue pour le 9 septembre. Jusque là, la surprise restait modeste : Super Gogeta sera le premier personnage à rejoindre le casting la semaine prochaine. Le héros de type soutien sera suivi de deux autres combattants encore inconnus qui arriveront respectivement le 29 septembre et le 13 octobre.

Mais ce qui a suivi fut un véritable coup de tonnerre qui a choqué la sphère des joueurs actifs du MOBA de Ganbarion et même au-delà. L’information était diluée dans le reste de la présentation, pourtant, elle aura eu un retentissement important sur les réseaux sociaux : à partir de sa saison 8, Dragon Ball Gekishin Squadra deviendra un jeu de combat 3D.

Il est rare qu’un studio décide de faire subir une refonte complète du gameplay d’un jeu après une année entière d’activité. Dans la cas présent, on parle d’un véritable virage à 180°. Jusqu’à maintenant, les règles consistaient à combattre les ennemis non joueurs pour faire gagner des niveaux à son personnage afin qu’il puisse vaincre les dieux de la destruction de l’équipe adverse et mettre la main sur leur Dragon Ball. Un MOBA des plus classiques, adoptant une caméra sommitale, où deux équipes de quatre joueurs s’affrontent en choisissant parmi une liste de personnages possédant des capacités d’attaquant, de défenseur ou de soutien.

Dorénavant la caméra sera placée derrière le personnage et il n’y aura plus que les personnages contrôlés par les joueurs sur le terrain. Plus d’ennemis PNJ, ni de boss, ni dieux de la destruction… Évidemment, les conditions de victoire évoluent pour s’adapter à ce changement drastique : il s’agira de collecter dans un temps limité un maximum de Dragon Balls apparaissant une fois qu’un adversaire est vaincu. L’équipe en ayant collecté le plus à la fin du temps impartie remporte la victoire.

Un aveu d’échec qui pourrait conduire à un regain d’intérêt ou à la fermeture du jeu

Un changement aussi conséquent ne peut pas sortir de nulle part, surtout dans un délai aussi court. Il est certain que les équipes du studio Ganbarion préparent le changement total du gameplay de Dragon Ball Gekishin Squadra depuis plusieurs mois. La raison principale n’est autre que le manque de joueurs actifs quotidiennement. En effet, Dragon Ball Gekishin Squadra est un free-to-play et son modèle économique repose sur l’afflux constant de nouveaux arrivants s’additionnant à un noyaux dur de joueurs réguliers. Il semblerait donc que l’équilibre entre les deux groupes ne soient pas satisfaisant aux yeux de Bandai Namco et ce constat remonte sans doute au lancement même du titre.

Les développeurs de Dragon Ball Gekishin Squadra ont eu un an pour séduire grâce au MOBA, une mission qu’ils ne sont pas parvenu à remplir, d’où ce nouveau mode de jeu. Mais dans ce cas pourquoi garder le même titre ? Les animations, les personnages et la direction artistiques persisteront, mais en abandonnant l’identité même de leur jeu Ganbarion décide d’en faire un simple produit exploitant une licence et plus une expérience à part entière.

Les nouveaux joueurs ont finalement été réfractaires au genre MOBA, peut-être trop complexe, et/ou à cause d’un écart de niveau trop important entre adversaires, ce qui est une source de frustration.

« [Nous] n’avons pas été en mesure d’offrir pleinement à nos joueurs l’expérience qu’ils attendaient d’un jeu de combat en équipe Dragon Ball. » – Lettre des développeurs de Dragon Ball Gekishin Squadra

En un sens, on pourait se satisfaire du fait que les développeurs du jeu sont attentifs aux retours de leurs joueurs ; mais ne serait-ce pas prendre ces derniers pour des idiots que de simplifier le jeu au point d’en faire un jeu de combat parmi tant d’autres ? Est-ce qu’abandonner une communauté restreinte mais bien réelle appréciant cette formule originale au profit d’une masse de joueurs hypothétiques ne serait pas un pari trop risqué ? N’était-il pas possible de faire coexister les deux modes de jeux ? Ainsi, que ce soit d’un point de vue artistique ou mercantile, cette décision semble vouée à précipiter la mort du jeu.

En tout cas, même s’il n’existe pas d’autres jeux de combat Dragon Ball en équipe, il est difficile de croire que cet argument, et même si Dragon Ball Gekishin Squadra est gratuit, réussisse à convaincre des joueurs d’abandonner leur Sparking! Zero, Xenoverse 2 et autres Legends.