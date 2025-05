Switch 2 – Le Game Chat disposera d’une synthèse vocale

Alors qu’on se rapproche de plus en plus de la sortie de la Switch 2, de nouvelles vidéos permettant de voir le fonctionnement de la nouvelle fonction Game Chat ont été publiées. C’était notamment l’occasion pour Nintendo de faire une démonstration du système de synthèse vocale de l’application. Une bonne nouvelle pour beaucoup d’observateurs qui déplorent la faible implication du constructeur dans les questions d’accessibilité.

Globalement, le Game Chat semble être un système efficace pour pouvoir connecter les joueurs, et ce, à travers différents jeux. Dans la vidéo partagée par différents relais, on peut voir la manière dont l’outil fonctionnera. Parmi toutes les confirmations données par l’exemple (le fait de pouvoir streamer ou communiquer en jouant à différents jeux), celle qui a probablement plus marqué, c’est la manière efficace dont les joueurs pourront utiliser les fonctions de synthèse vocale de la console.

Quelque chose qui était déjà mentionné au fin fond du site de Nintendo, mais dont l’implémentation efficace est importante. Bien que les consoles de Nintendo soient vues comme les machines familiales par excellence, le constructeur a déjà été critiqué pour sa faible implication dans la mise en place des options d’accessibilité. La Nintendo Switch 2 pourrait bien être le bon moment pour Nintendo de rectifier le coche.

Alors, il ne faut pas non plus partir dans l’hyperbole. Les consoles de Nintendo disposent déjà des options les plus fondamentales : gérer la taille du texte, les couleurs affichées à l’écran, les touches de chaque manette… l’implémentation de la synthèse vocale sur le Game Chat s’inscrit dans la même logique que ces autres options. Pour certains, ce seront des options nécessaires, pour le reste des joueurs, ce seront des options de qualité de vie bienvenues.

Non, là où la critique est plus rude, c’est sur les périphériques dédiés à l’accessibilité disponibles, que ce soit pour la première Switch ou la Switch 2. Dans le cas de la Switch 1, s’il était possible de connecter un clavier USB à la console, seule une manette a été développée en pensant aux joueurs ne pouvant pas utiliser les joycons ou les manettes classiques. Il s’agit de la Hori Flex, disponible pour la modique somme de 190€ et ne fonctionnant uniquement avec la console en mode dockée.

C’est clairement insuffisant, surtout de la part d’une machine souhaitant s’adresser au plus grand nombre. Si les deux autres acteurs principaux du marché console se sont aussi penchés relativement tardivement sur les questions d’accessibilité, cela fait déjà plusieurs années que les développeurs entendent et communiquent à ce sujet.

A l’inverse, il est, en réalité, difficile de savoir comment Nintendo se placera par rapport aux questions d’accessibilité à l’avenir. Pour l’instant, il n’y a pas de concept proposé, par Nintendo ou un constructeur tiers, de manette s’adressant aux joueurs ayant des besoins spécifiques. Pour autant, c’est un enjeu essentiel, qui revient très régulièrement dans les discussions.

Il est évident qu’à un certain point, Nintendo devra faire plus, cela sera un bénéfice net : ce qui est essentiel pour certains, c’est bien souvent de la qualité de vie pour tous. C’est déjà le cas de l’implémentation de la synthèse vocale, qui est un pas dans le bon sens, à voir, dans les mois à venir, si Nintendo appuiera ce choix.