Phil Spencer voudrait vraiment voir le Game Pass sur Switch 2 !

Il ne l’a pas déclaré en ces termes, mais il faut savoir lire entre les lignes ! À l’occasion d’une interview donnée à Variety autour du succès du film Minecraft, Phil Spencer évoque les projets d’Xbox en tant que constructeur, mais surtout en tant qu’éditeur, son activité principale depuis la décision d’abandonner les exclusivités. Et bien entendu, pour un éditeur, la sortie d’une nouvelle console, ici, la Switch 2, est un évènement important.

« Nous avons soutenu la Switch 1, je souhaite soutenir la Switch 2. Nintendo a été un super partenaire. Nous croyons que c’est un moyen unique pour nous d’atteindre les joueurs qui ne jouent pas sur PC ou sur Xbox. (…) Je crois vraiment très fort en ce que Nintendo représente pour l’industrie, et ce que signifie notre soutien. Et obtenir son soutien pour nos franchises, je crois, est une part importante de notre futur » – Phil Spencer, à Variety (traduit par la rédaction)

La Switch 1 est sur le point de devenir la console la plus vendue de tous les temps. La Switch 2 n’aura probablement pas un tel succès, mais en partant sur les fondations installées par la première machine, la console s’assure d’une belle réussite commerciale. Comme la PS5, qui, malgré un catalogue qui aura eu de grosses difficultés à décoller et une politique contre-intuitive (abandon de studios emblématiques, accent mis sur le GaaS quand on aime PlayStation pour les AAA solos, augmentations successives des prix…) aura pu s’appuyer sur l’image extraordinairement positive que la PS4 aura offerte à Sony.

Ainsi, pour un Xbox devenu essentiellement éditeur, pouvoir s’appuyer sur un parc de machines qui s’annonce conséquent serait une opportunité à bien entendu saisir, même si peu de jeux Xbox Game Studios sont pour l’instant annoncés sur Switch 2 (on parle de Diablo IV ou Halo The Master Chief Collection). Mais même s’il prétend que ce n’est pas son obsession (« Le Game Pass est une part importante de notre succès, mais je ne vois pas le Game Pass comme une fin en soi », déclare P. Spencer dans la même interview), on imagine bien que rendre le Game Pass accessible sur autant de nouveaux écrans pourrait être l’un des axes de croissance que cherche Microsoft pour son service de jeux à la demande.

Et ce n’est pas d’aujourd’hui que Phil Spencer essaie de draguer Nintendo pour arriver à un tel objectif… Nous avons eu régulièrement l’occasion de relayer de nombreux clins d’œil appuyés de l’Américain au Japonais !

Nintendo de son côté a-t-il besoin de Microsoft et de son Game Pass, alors qu’il est, avec sa Switch pourtant très en retard question performances, loin devant tout le monde ? On l’a dit, le succès de la première itération de la console n’est pas garanti pour cette nouvelle console. Outre les petits points de frictions (line-up de sortie décevant, prix prohibitif, mode d’emploi payant…), la console n’aura plus l’attrait de la nouveauté, ni de confinement pour la sortie d’un nouvel Animal Crossing. La Switch est aussi une console « secondaire » (une immense majorité des possesseurs de Switch ont également un autre appareil de jeu, PS5, Xbox ou PC, plus puissant). Et puis, le format a fait des émules et les « consoles PC » (Steam Deck, ROG Ally…), s’installent tout doucement.

Leur succès reste anecdotique, mais difficile, en voyant le look bien plus « adulte » de la Switch 2, de ne pas croire que Nintendo voit effectivement ces machines comme des concurrents potentiels. Pour toutes ces raisons, offrir en plus du catalogue Nintendo traditionnel un accès au Game Pass pourrait éventuellement permettre à Nintendo de faire de sa machine une console « principale », sur laquelle on joue, certes, à Mario Kart en famille, mais aussi à Doom, Diablo ou Call of Duty sur le Game Pass, quitte à passer par le cloud…

C’est en tous cas probablement ce que Microsoft voudrait faire entendre à Nintendo !