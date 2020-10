Super Mario Bros. 35 est disponible aujourd’hui sur le Nintendo eShop

Qu’on se mette tous d’accord, nous avons conscience que cet article n’est pas une nouveauté et constitue plus un rappel qu’une suite d’informations inédites. Clarification effectuée, on va pouvoir s’attaquer le sujet de front. Seule réelle nouveauté de la présentation surprise pour célébrer les 35 ans de travail du plombier “multi-services” (effectivement, il touche sa balle en tennis aussi), Super Mario Bros. 35 sera disponible des aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

En effet, ça fait déjà quelques heures que les japonais (et les joueurs possédant un compte dans le pays en question) peuvent s’affronter dans des courses contre la montre et semées d’embuches dans les niveaux archi-connus de Super Mario Bros. premier du nom. Et d’ici quelques heures, ce sera enfin notre tour. Naturellement, il s’agit d’un moment plus qu’opportun pour parler de ce projet curieux et de réunir les premiers retours véhiculés par les internautes.

Super Mario Bros. 35 est donc, comme nous le savons, un platformer battle-royale qui prend les niveaux du Super Mario Bros. original comme théâtre d’opération. Le twist par rapport à la formule classique réside dans le fait que vous affrontiez 34 autres joueurs lors de vos parties.

À vous de privilégier vos propres stratégies afin de survivre (jouer le temps sans en venir à court, éliminer des ennemis pour attaquer vos adversaires, stocker des pièces pour ne pas vous retrouver sans option une fois vos power-ups perdus…) ! Développé avec le studio derrière Tetris 99 (et ça se voit dès le premier coup d’oeil), il en reprend les mécaniques offensives, vous permettant d’attaquer vos adversaires en privilégiant ceux qui ont le moins de temps, ceux qui ont le moins d’argent… Bref, ceux qui sont déjà dans la panade.

Au niveau des premiers retours, la twittosphere semble souligner quelques différences avec le jeu original indiquant entre autre que le jeu est bien moins rapide que le jeu original (sans doute parce que Mario fusait a l’époque comme les insultes sur le réseau social nommé).

Enfin, comme Tetris 99, Super Mario Bros. 35 proposera des événements temporaires comme les Tetris Maximus durant lesquels vous jouerez contre plus de joueurs (dans un leaderboard cette fois) et pour des gains (qui devraient être précisés par Nintendo avant le lancement des compétitions).

Avez-vous hâte d’y jouer ? Découvrez-vous cet article aprés votre coup d’essai ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Partagez votre miel ou votre venin dans les commentaires. Super Mario Bros. 35 fera son entrée sur le Nintendo eShop des aujourd’hui.

On profite de rappeler que pour y jouer (et ce serait malheureux de rater une expérience originale gratuite), il vous faut posséder un abonnement au Nintendo Switch Online (ce qui fait qu’il n’est pas tout à fait gratuit en fait). Profitez-en rapidement, le jeu ne sera disponible que jusqu’a mars prochain.