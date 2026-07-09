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Cinq millions de ventes plus tard, Subnautica 2 reçoit sa première mise à jour majeure en accès anticipé

update mis à jour subnautica 2

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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