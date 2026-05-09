Les Sims 4 donnent enfin des nouvelles avec un événement Bridgerton

Ces dernières semaines, l’actualité autour des Sims 4 était étonnement calme, là où EA nous avait maintenant habitués à sortir de nouveaux DLC pratiquement tous les mois. Après le déploiement controversé du marketplace et une mise à jour courant avril, on découvre que le jeu aura bientôt droit à deux nouveaux kits dans l’univers des Chroniques de Bridgerton, ainsi qu’un événement hebdomadaire pour récupérer de nouveaux items gratuitement. Retour en force des Sims 4, ou tentative désespérée de regagner le cœur des fans ?

Invitation au grand bal masqué

Les deux kits estampillés Bridgerton, disponibles le 14 mai, permettront aux joueurs de décorer une somptueuse salle de bal digne d’un palais, et d’habiller ses Sims avec de jolies robes, costumes et accessoires pour l’occasion. Ceux qui achèteront les deux DLC en bundle avant le 14 août obtiendront également trois objets bonus (un berceau, un belvédère et un piano).

En parallèle, entre le 12 mai et le 2 juin, les joueurs qui se connecteront dans les Sims 4 obtiendront chaque semaine des objets, recettes et même un trait de caractère gratuitement, toujours en lien avec l’univers de Bridgerton. Contrairement au dernier événement qu’on a eu avec la sortie du pack d’extension Héritage et Royauté, il n’y aura pas de missions à accomplir cette fois-ci : une simple ouverture du jeu suffira pour récupérer les items.

Rétropédalage des Sims 4 ?

Les nouveaux kits seront bien disponibles sur EA App, Steam et autres revendeurs. Alors que ces DLC devaient désormais s’acheter uniquement via le marketplace lancé en mars dernier, EA est revenu sur sa décision. Il faut dire que cette plateforme pour les achats en jeu a reçu un accueil plus que mitigé !

Difficile aujourd’hui d’avoir des chiffres précis sur son utilisation (ou non) par les joueurs, et sur le nombre de téléchargements des kits de créateurs avec de la monnaie virtuelle. Mais si on en croit les commentaires sous les publications officielles des Sims 4, sur Reddit ou sur les sites de fans (qui représentent, certes, une minorité des quelques 20.000 joueurs quotidiens), on dirait bien que le boycott du marketplace est de mise. Sans grande surprise, les packs de prises de courant à 5€ et la coiffure seule à 2€ ne rencontrent pas le succès escompté…

Rien n’avait été confirmé par EA, mais les bruits qui courent disaient qu’Héritage et Royauté serait la dernière extension des Sims 4. On pouvait lire un peu partout sur Internet que les équipes se concentreraient désormais sur le « Projet X » (nom de code pour une version rebootée du jeu ? Là encore, rien n’a été officialisé) et sur la résolution des bugs dans le quatrième opus, et qu’en attendant, le marketplace ferait vivre le jeu.

La sortie de nouveaux contenus, qui plus est en partenariat avec une série Netflix à succès, semble nous dire que les Sims 4 vont continuer encore quelques temps, ne serait-ce que pour sauver les meubles face à un marketplace qui peine à trouver son public. Les kits Bridgerton ont au moins le mérite d’être cohérents avec le dernier pack d’extension, contrairement aux kits en collaboration avec Bob l’Éponge qui étaient complètement hors sujet.