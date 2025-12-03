Deux kits Bob l’éponge dans les Sims 4 – Entre rire et incompréhension

Si EA a dit vouloir se concentrer sur la résolution des bugs dans les Sims 4 et moins sur la sortie de nouvelles extensions, les kits ne semblent pas mis de côté pour autant. Ce sont trois d’entre eux qui sortiront ce mois-ci ! Le 11 décembre, les fans de tenues champêtres et chics pourront s’offrir « Pairie Dreams » par la créatrice de contenus personnalisés Miiko. Mais ce qui fait le plus parler au sein de la communauté, c’est l’annonce pour le moins surprenante de deux kits autour de l’univers de Bob l’éponge, pour une chambre d’enfant et une maison complète, qui sortiront dès demain.

Non, ce n’est pas un poisson d’avril

Voici donc de quoi recréer la maison ananas de l’éponge la plus célèbre du monde, avec les meubles iconiques du dessin animé, une porte et une fenêtre, ainsi que les tapisseries qui vont avec. Le kit « Chambre d’enfant Bob l’éponge », quant à lui, vous donnera tout ce qu’il faut pour décorer une chambre à l’effigie de votre héros préféré. Des objets qui pourront être réutilisés dans des contextes plus « passe-partout » avec un peu d’imagination, mais qui, avouons-le, dénotent avec l’univers des Sims 4.

La question qui vient en tête pour la majorité des fans est : pourquoi ? Car si certains inconditionnels du dessins animé seront contents de cette annonce, cet avis est très loin de faire l’unanimité. On a des flashbacks du pack de jeu Star Wars : Voyage sur Batuu, probablement l’une des extensions les plus controversées des Sims 4. Là encore, EA nous avait gratifié d’une collaboration sortie de nulle part, hors sujet avec le jeu de base. Les plus anciens se souviennent aussi du DLC Katy Perry des Sims 3. Personne n’est dupe : pour Star Wars pour comme Bob l’éponge, il s’agit bien évidemment d’une manœuvre purement mercantile.

Prêts à dépenser votre argent les enfants ? Oui capitaine !

Sommes nous étonnés de la part d’EA ? Les kits à 5 €, apparus dans les Sims en 2021, se sont multipliés et sont de plus en plus fréquents. L’objectif initial était de proposer des mini-catalogues d’objets sur des thèmes ultra-spécifiques à prix abordable. Plus récemment, certains créateurs de contenus personnalisés ont été invités à sortir leurs propres kits en collaboration avec EA : une opportunité pour les joueurs console d’avoir ce qui se rapproche des objets customs que les joueurs PC peuvent installer facilement (et gratuitement). Mais là encore, était-ce bien nécessaire ?

La blague ne s’arrête pas là. EA nous a aussi habitué à fournir trois objets bonus aux personnes qui pré-commandent les packs d’extension. Une pratique vivement critiquée, car elle incite là-encore à l’achat et empêche certains joueurs d’avoir la moindre chance d’accéder à ces objets. Ces deux kits Bob l’éponge auront, étonnement, aussi droit à ce traitement : il sera impossible d’obtenir certains item en achetant ces DLC autrement qu’en bundle, et cette offre n’est valable que jusqu’au mois de mars !

Pour finir, au mois de décembre, nous auront doit à un événement limité dans le temps. Si les Sims 4 nous ont habitué à ces petites missions à réaliser en jeu pour récupérer, là encore, des objets qu’on ne peut plus jamais obtenir si on rate le coche, ces derniers ont au moins le mérite d’ajouter du contenu totalement gratuit. L’événement qui débutera le 16 décembre pour se clôturer le 16 janvier aura pour thème Noël et la plage, avec des objets Bob l’éponge à récupérer. On répète la question : pourquoi ce crossover ? Encore plus culotté : pour la première fois, certains objets à obtenir nécessiteront d’avoir un DLC en particulier, là où les événements précédents n’offraient que du contenu pour le jeu de base, accessible à tous.

Qu’est-ce qu’ils fabriquent chez les Sims ? Entre le rachat controversé d’EA et la grogne face aux nombreux bugs, on ne peut s’empêcher d’être étonnés quant au timing de ces annonces qui enflamment déjà la communauté. Récemment, des rumeurs selon lesquels EA préparerait un remaster du jeu se font entendre dans la communauté. Un tel projet impliquerait surement de devoir racheter tous les DLC, pour lesquels les fans ont dû débourser des centaines d’euros. On se souvient également qu’initialement, les Sims 4 avait été pensé pour être un jeu multijoueur en ligne.

L’ajout de plus en plus fréquent des événements où il faut se connecter régulièrement pour obtenir des contenus limités dans le temps n’est-il pas proche du système des passes saisonniers qu’on retrouve dans de nombreux titres ? Tout cela est-il une manière de tâter le terrain pour lancer un projet de Sims où, au lieu de payer une fois pour toute un DLC, les fans seront en permanence sollicités pour dépenser encore et encore leur argent dans du contenu online ?