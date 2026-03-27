Serious Sam s’offre un virage Roguelite avec Shatterverse

Pour fêter les 25 ans de la franchise, Devolver Digital et Behaviour Interactive dévoilent Serious Sam: Shatterverse, un FPS coopératif et Roguelite annoncé en surprise lors du Xbox Partner Preview. Une prise de risque qui redessine entièrement les contours d’une licence jusqu’ici ancrée dans un format bien rodé.

Inspiré par l’héritage de Serious Sam: The First Encounter, qui fête ses 25 ans cette année, Shatterverse pousse la franchise dans une autre direction. Pour marquer le coup, pas question de se contenter d’un remaster ou d’un énième épisode dans la continuité. Devolver Digital a préféré confier les clés à un nouveau studio : Behaviour Interactive, les Canadiens derrière Dead by Daylight. Un choix audacieux, qui tranche avec l’habituel Croteam aux commandes, mais qui arrive avec la bénédiction des créateurs originaux. Davor Hunski, co-créateur de Serious Sam chez Croteam, s’est dit enthousiaste de voir une nouvelle équipe talentueuse s’emparer de l’univers qu’il chérit depuis si longtemps pour créer quelque chose de différent.

Cinq Sam, un chaos organisé et des runs sans fin

Le pitch est à l’image de la franchise : démesuré et jouissif. Après que le maléfique Mental a fait voler en éclats la réalité elle-même, des versions alternatives de Sam issues de plusieurs dimensions doivent s’unir pour restaurer l’équilibre. Les joueurs traverseront des univers instables pour achever des batailles que d’autres Sam n’ont pas pu terminer, et devront affronter cinq redoutables lieutenants. Le jeu propose cinq Sam jouables, chacun avec un style artistique distinct, une façon de revendiquer ouvertement son inspiration Spider-Verse tout en préservant l’identité visuelle chaotique et colorée de la série.

Côté gameplay, Serious Sam: Shatterverse embrasse pleinement la structure Roguelite : des runs procédurales dans des arènes conçues à la main, une progression par paliers, et une coopération pouvant réunir jusqu’à cinq joueurs. Ces derniers pourront empiler des bonus improbables, tordre les règles grâce à des modificateurs de run, et l’arsenal mêlera les armes emblématiques de la série et de nouveaux jouets issus du Shatterverse, tandis que le combat promet des champs de bataille vastes, une pression constante et des pucnhlines qui fusent quand tout part en vrille. Les hordes d’ennemis iconiques telles que Gnaar, Kleer Skeleton et autres, seront évidemment de la partie pour rappeler que certaines traditions sont intouchables.

Ce mariage entre l’ADN frénétique de Serious Sam et la structure Roguelite est peut-être ce que la franchise attendait pour toucher une nouvelle génération de joueurs, sans pour autant trahir ses fidèles. Nic Duchesne, chez Behaviour Interactive, résume l’ambition de l’équipe : respecter le riche héritage de Serious Sam tout en le présentant d’une façon fraîche et contemporaine, inédite pour la série. Serious Sam: Shatterverse est attendu en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.