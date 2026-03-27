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Serious Sam s’offre un virage Roguelite avec Shatterverse

Annonce du jeu Serious Sam: Shatterverse

Dextereuse

Open worlds addict, choom certifiée et grande sensible aux récits inconfortables. Les personnages vont mal, moi j’applaudis.

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