Ubisoft confirme le virage multijoueurs pour Far Cry 7

Ce n’est un secret pour personne, Ubisoft vit actuellement une période très compliquée. Ces dernières années, la firme a enchainé les échecs commerciaux et l’image renvoyée au grand public s’est considérablement dégradée (partenariat controversé avec l’Arabie Saoudite, harcèlement moral et sexuel en interne…). Pour tenter d’endiguer cette spirale négative, Ubisoft a récemment décidé de se recentrer sur ses licences fortes, en programmant la création d’une toute nouvelle entité dédiée uniquement à Assassin’s Creed, Tom Clancy’s Rainbow Six, et Far Cry.

Lors d’une conférence donnée en Arabie Saoudite, le patron Yves Guillemot a justement donné des nouvelles de la franchise Far Cry, dont le dernier opus, Far Cry 6 date déjà de 2021. Et les fans commencent à trouver le temps long. On le sait, la suite de la franchise est actuellement en développement dans les locaux d’Ubisoft Montreal, et selon des informations déjà datées, une partie de l’aventure prendra place en Alaska. Des grands espaces Nord-Américains qui correspondent parfaitement à l’esprit de la saga, basées sur l’exploration, la liberté, mais surtout le gun fight.

Et sur ce dernier point, Far Cry 7 pourrait bien marquer un véritablement tournant dans la saga. Depuis 2023, Ubisoft répète sa volonté de créer un jeu multijoueurs fort, permettant de capitaliser sur le très long-terme. Bien évidemment, on n’oublie pas la franchise Rainbow Six, mais les têtes pensantes d’Ubisoft, maintenant bien aidées financièrement par le géant chinois Tencent, spécialiste des jeux en ligne, semblent avoir d’autres plans pour développer le multi. On s’en doutait, c’est maintenant quasiment confirmé aux vues des dernières déclarations d’Yves Guillemot, tout porte aujourd’hui à croire que Far Cry 7 sera le premier tremplin.

« Notre but avec la saga Far Cry est de pousser le curseur multijoueurs afin de la rendre jouable sur le long-terme » Yves Guillemot

Maintenant, reste à savoir quel forme pourra prendre cette importante composante multijoueurs dans le titre. Farcry 7 pourrait-il prendre exemple sur les jeux Call of Duty en proposant un contenu hybride, composé d’une campagne solo plus courte agrémenté d’un très gros contenu multi compétitif ? À moins que ne soit privilégiée la piste du Battle Royale à la Fortnite, voire du MMO ? D’autres rumeurs évoquent également la possibilité d’un mode coopératif basé sur le sauvetage d’otages en temps limité. Bref, les possibilités sont nombreuses et plusieurs pourraient être exploitées. Mais attention, car en prenant le risque de modifier l’ADN d’une de ses franchises les plus rentables, Ubisoft pourrait également jouer avec le feu. Surtout que multijoueurs rime souvent avec micro-transactions et achats in-game, et que par le passé, la firme a souvent été épinglée pour des pratiques peu scrupuleuses sur le sujet.

Malgré tout, difficile d’en vouloir aux décideurs de souhaiter apporter un nouveau souffle à la saga Far Cry, qui commence à s’avérer de plus en plus répétitive au fil des épisodes, la faute à un gameplay justement trop peu renouvelé. Et c’est peut-être là qu’Ubisoft jouera très gros dans les prochaines années, pas seulement avec Far Cry. Car les deux autres franchises phares autour desquelles l’entreprise veut concentrer ses forces souffrent peu ou prou des mêmes maux, malgré des qualités indéniables: un gameplay quasi inchangé depuis des années, défaut inhérent aux sagas à rallonge, et des jeux où seuls les environnement variés donnent une illusion de nouveauté. Investir des millions avec Tencent pourrait certes aider, et l’ouverture au multi sera peut-être le bon choix, mais au final, seuls les joueurs décideront.