Ubisoft confirme le virage multijoueurs pour Far Cry 7

Le virage multijoueurs de Far Cry semble se confirmer.

Tortuga76ers

Responsable d'agence de voyage vidéoludique: de Zanarkand à Hyrule, en passant par Yharnam ou Tamriel, accrochez vos ceintures, on embarque!

