Dying Light: The Beast Restored Land repousse les limites de la survie

Conçu à la base comme un simple DLC, Dying Light: The Beast aura fait du chemin depuis. Prévu pour plaire à sa base de fans originaux tout en contentant les joueurs déçus du second épisode, le pari semble avoir été réussi. Techland n’en a pourtant pas terminé. Pour les joueurs familiers du développeur, les titres sont souvent accompagnés de grosses mises à jour pour renforcer l’expérience et toujours offrir une raison d’y revenir. Dying Light: The Beast n’échappe pas à la règle avec l’annonce d’une grosse mise à jour gratuite qui s’accompagnera d’une nouvelle édition nommée Restored Land.

Survivre au pire

Avec Restored Land, disponible uniquement en solo, Techland promet ce qu’il décrit comme une expérience de survie ultime. Le monde ouvert de Castor Woods est désormais persistant : les zombies éliminés d’une zone ne réapparaissent plus, les ressources et le butin non plus, et les activités comme les convois ou les zones sombres ne peuvent pas être répétées.

Lorsqu’une zone est entièrement nettoyée de ses infectés, elle retrouve son état pré-apocalyptique, avec des habitants humains qui reviennent s’y installer. Les contraintes s’accumulent : ressources limitées, vendeurs aux prix plus élevés, gestion de la faim intensifiée et suivi plus strict de la batterie de la lampe torche. Clairement destiné aux joueurs ayant terminé le jeu de fond en comble, ce mode peut de surcroît être combiné à une option de mort permanente, de quoi mettre à rude épreuve les plus courageux.

En plus de cet ajout majeur, Techland proposera de nouveaux défis : les Roadkill Rallies consistent à écraser le plus grand nombre de zombies possible lors d’une course en checkpoint. Terminer ces défis en véhicule débloque une version blindée d’une voiture, taillée pour semer le chaos total dans le monde ouvert.

La mise à jour inclut également de nouveaux finishers, succès et quêtes, ainsi que plusieurs améliorations du gameplay et des performances. Fidèle à ses habitudes, Techland ne déçoit pas en proposant une myriade de contenus gratuits pour contenter les joueurs les plus fidèles (et téméraires). Reste à savoir ce qui se prépare pour la suite et si un vrai DLC verra le jour pour un titre qui était lui-même à l’origine un DLC. La mise à jour ainsi que l’édition Restored Land seronts disponibles le 26 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.