Dead Island 3 – Une sortie attendue pour début 2028

Dead Island est une série qui aura fait parler d’elle par son absence. Pour cause, après un premier opus plutôt bien accueilli, un second avait été annoncé en grande pompe à un événement aujourd’hui relégué au passé, l’E3. Mais voilà, les années défilèrent et, peu à peu, le titre sombra dans le silence total. Jusqu’à 2023 où l’épisode en question a fini par se mettre à disposition. Et, il n’a pas fallu attendre longtemps pour nous signifier qu’il s’agissait d’une sorte de remise en route d’une série appelée à proposer d’autres éléments.

Un Dead Island 3 sur de bons rails ?

Dead Island 3 a en effet été évoqué plus tôt en septembre dernier par le biais d’un post par le studio à des fins de teasing, célébrant au passage les 14 ans de la franchise. Et si les doutes quant à cette nouvelle entrée étaient bien minimes, il manquait encore une réelle confirmation de la part de Dambuster Studios. Chose qu’un certain document financier datant de mars 2025, relayé par l’utilisateur X bogorad222, s’emploie aujourd’hui de faire en mettant notamment en avant une possible fenêtre de sortie.

À première vue, il y a là, à défaut d’une présentation publique, une preuve évidente quant à la production de l’épisode. Et il en est même un peu plus : le papier indiquaient effectivement l’état du projet, en plus de donner une vue sur le staff et les 194 employés officiant à Dambuster. Une réalisation qui se porterait bien et serait devenue, selon les propos partagés, la préoccupation principale du studio. Surtout depuis la fin du développement des versions Mac et Luna de Dead Island 2 (disponibles depuis l’été 2025) qui a permis le redéploiement de l’ensemble des équipes.

Ainsi, certaines parties (comme le souligne succinctement le document) de Dead Island 3 seraient en début de productions et l’avancée de l’œuvre suivrait un « cours satisfaisant ». Et ce, dans le but de rendre la copie avant la fin du premier semestre de 2028 (juin au plus tard donc), soit cinq années après la parution du dernier opus en date. Ce qui, en comparaison avec Dead Island 2, constituerait un temps bien court. Même si l’analogie reste bien difficile à faire, surtout l’on prend en compte les problèmes internes qui sont venus s’ajouter à la production de ce dernier.

Maintenant, il ne reste plus qu’à espérer une production plus paisible pour cette troisième itération, laquelle pourrait néanmoins être publiquement annoncée dans l’année qui s’annonce. Et peut-être même mi-2026 avec le maintenant fameux Summer Game Fest. Mais cela, c’est seulement si tout se passe bien du côté des zombies.