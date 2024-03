Dead Island 2 – SoLA, l’extension de vos raves ?

Le 21 avril prochain, cela fera un an jour pour jour que les joueurs sont partis bronzer sous les palmiers de Hell-A, à la recherche de zombies à exterminer. Dead Island 2 faisait son grand retour l’année dernière, attendu depuis plus de 10 ans par les fans de la licence aux mille rôdeurs. Saluée par la critique et applaudie pour ses fraîches couleurs et son soin du détail, cette suite signée Dambuster Studios fait encore parler d’elle un an après. Et pour cause, l’arrivée prochaine de l’extension SoLA, deuxième DLC du titre après la sortie de Haus en novembre dernier.

Ça y est. L’heure est venue de quitter les rues de Malibu, de refermer les portes de la villa et de faire nos adieux à la mystérieuse secte qui y imposait ses rites. La deuxième extension du titre nous emmènera cette fois siroter quelques cocktails entre deux sets sur les plages californiennes, en plein cœur du festival sanglant de SoLA. Autrement dit, nous sommes invités à repartir faire un peu de ménage au beau milieu de la plus grande rave de l’histoire.

Un mystérieux son venu d’ailleurs pouvant transformer les vivants en zombies a fait son apparition, et attiré des centaines de créatures vers ce fameux festival en ruines. Pas le temps de danser, donc, puisque nous aurons pour mission de découvrir l’origine de ce bruit étrange afin de mettre un terme à l’horreur qu’il risque de propager à travers le monde.

Qui dit nouveau lieu dit nouveaux ennemis, et l’extension SoLa risque de vous donner du fil à retordre concernant ces derniers. En effet, les « Whippers », des amas d’intestins ambulants, auront la possibilité d’attaquer le joueur à distance, tandis que les « Clotters » pourront se transformer en flaques de sang, les rendant invulnérables à n’importe quelle attaque. Notre petit séjour en terre inconnue aura donc vite fait de nous conseiller un arsenal des plus complets pour venir à bout du mal imminent.

Mais aucune raison de se dégonfler, les plaines du festival SoLA auront de quoi trancher du zombie en toute impunité. Une batte de baseball ? Une scie circulaire ? Dites bonjour à « L’éventreur », simple fusion des deux armes. Le lanceur de scies se montrera quant à lui redoutable pour les attaques à distance, de quoi jouer dans la même cour que les Whippers. L’extension SoLA sera disponible dès le 17 avril prochain sur PS4, PS5, Xbox ONE, Xbox Series X/S et sur l’Epic Games Store, juste avant que Dead Island 2 ne débarque sur Steam le 20 avril. Prenez votre billet, la fête commence bientôt…