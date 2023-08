Dead Island 2 – Une annonce intrigante pour 2024

La sortie de Dead Island 2, en avril dernier, était à considérer comme un véritable petit événement, Deep Silver mettait ainsi fin à plus de dix années d’attente. Le jeu annoncé en 2013 pour la toute première fois, à l’occasion d’un évènement en voie de disparition apparente (l’E3), était enfin là ! Une arrivée que les joueurs n’ont visiblement pas manqué : 1 million de ventes les trois premiers jours de son lancement, 2 millions après le premier mois, une sacrée réussite pour le FPS, qui semblait pourtant encore très loin il y a une année. À croire que ces nombreuses années passées dans l’ombre ont finalement été plus que bénéfiques.

Bref, c’est fort de ce petit succès que Dead Island 2 est aujourd’hui au centre d’une nouvelle information qui vient d’être émise par le président d’Embracer, Lars Wingefors, à l’occasion de la communication des nouveaux résultats trimestriels. Mettant en avant l’impressionnant lancement de son titre, performance qu’il attribue apparemment à « une fenêtre de sortie très forte », il a ainsi offert un léger aperçu sur ce qui attend les joueurs dans un avenir proche. Voici ce qu’il a notamment déclaré :

« Je pense que Dead Island a eu une fenêtre de lancement très forte, puis nous avons vu des performances plus normales, conformes aux attentes. Ce que nous attendons maintenant, c’est évidemment des promotions, mais surtout l’ajout de nouveaux contenus, de sorte qu’il y a une quantité significative de contenu à venir pour le jeu dans l’année, ce qui améliorerait également les ventes du jeu de base. »

Comme on le comprend, après le fameux mois de lancement, les ventes ont visiblement (et logiquement) ralenti pour Dead Island 2, lequel pourra donc compter sur la présence de nouveau contenu pour en attirer davantage. Du moins, est-ce là le souhait de Wingefors. Et ce ne sera pas sa seule occasion pour briller de nouveau : on nous révèle aussi que dans une année (soit en 2024) le soft aura droit à une nouvelle parution sur un autre support. Lequel ? Aucun nom n’a encore été spécifié. Ce qui laisse désormais ouvertes toutes sortes de spéculations.

Évidemment, on pensera tout de suite à Steam, Dead Island 2 n’étant disponible sur PC que via l’Epic Games Store. Mais, il est aussi possible que ce portage concerne également une plateforme de cloud gaming, à l’instar du Luna d’Amazon. D’autres penseront plutôt qu’il pourrait s’agir d’une console qui n’a pas encore été annoncée : la prochaine machine de Nintendo ayant pour l’instant le nom très officieux de Switch 2 et qui devrait selon les rumeurs être sur le marché à compter de la deuxième moitié de 2024.

Alors, à quoi l’on doit s’attendre ? On verra bien. En tout cas, l’hypothèse touchant à Nintendo est assez séduisante et vraiment pas si absurde. Mais si cette dernière ne paraît pas comme il est dit par-ci par-là par certaines sources, peut-on croire que cette future sortie viserait la Switch ? Difficile de le penser, à moins qu’il se présente en version Cloud…

Quelle que soit cette nouvelle version, elle est encore loin d’être une réalité. Pour le moment donc, notre regard sera avant tout tourné vers les contenus scénaristiques supplémentaires promis. Le premier est prévu pour une publication au dernier trimestre de cette année. Quant au second, ce ne sera pas avant le deuxième de 2024. Des extensions narratives qui sont, par ailleurs, inclus dans le pass accessible pour une vingtaine d’euros.