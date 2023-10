Dead Island 2 – Le DLC Haus en approche

Deep Silver et Dambuster Studios peuvent frotter leurs mains ensanglantées et décharnées l’une contre l’autre tout en jubilant, Dead Island 2 a étonnamment été un bien beau succès dans notre époque morne où reboots, remakes et remasters se succèdent les uns aux autres de façon insipide.

Il faut dire que l’aventure proposée est parfaitement maîtrisée, servie par un casting mémorable et offrant des combats plus que jouissifs. Et nous ne bouderons jamais notre plaisir de retourner sur le jeu trucider du zombie à coup de clef à molette et batterie de voiture.

C’est donc en toute légitimité que le studio revient à la charge en présentant la première des deux extensions annoncées : Haus. Cette fois, il ne s’agit plus d’essayer de fuir ou de comprendre le pourquoi du comment quant à une apocalypse zombie en cours, mais bien de mener l’enquête et découvrir ce qui se cache derrière une secte résistant aux hordes de morts-vivants à Malibu.

Dirigée par le milliardaire Konstantin, la secte Haus se veut le modèle et les fondations d’un nouvel avenir. C’est du moins ce que vante son mystérieux fondateur et, comme toujours, ce qui paraît trop beau pour être vrai cache bien souvent une réalité sordide. Et quoi de mieux qu’un sanctuaire voué au salut pour être également un lieu de carnage et d’horreur ?

Cette extension pour Dead Island 2 va offrir un nouveau lieu à explorer au travers de la villa de Haus, située à Malibu, huit nouvelles cartes pour nos personnages ainsi que de nouvelles armes telles que le K-ROSSBOW, une arbalète de précision explosive, et le Hog Roaster, un outil grandement utile pour dépecer et cuisiner les zombies en même temps.

Il vous faudra patienter jusqu’au 2 novembre avant de pouvoir enquêter sur Haus et aller défourailler du zombie à Malibu sur Dead Island 2. La seconde extension, Festival Sola, est, quant à elle, prévue pour le printemps 2024.