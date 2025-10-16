Surprise ! Quantic Dream se lance dans le multijoueur avec Spellcasters Chronicles

Alors que les nouvelles concernant le très attendu Star Wars Eclipse se font rares, au point de commencer à lever quelques doutes, Quantic Dream est enfin sorti du silence par l’intermédiaire de son PDG David Cage. Mais, si le studio a tenu à rappeler que le développement du jeu était toujours en cours et que nous ne devrions pas tarder à avoir de ses nouvelles, c’est finalement l’annonce d’un autre titre qui a monopolisé l’attention.

Jusque-là reconnu pour ses jeux à dominante narrative, le studio vient de présenter son tout premier jeu multijoueur, Spellcasters Chronicles, vidéo de gameplay à l’appui. Une surprise car si on savait que le studio travaillait sur un second jeu, rien n’avait laissé présager de l’existence d’un projet d’une telle ampleur.

Spellcasters Chronicles se présente comme un jeu multi en 3vs3 en arènes, à première vue dans le pur esprit de League of Legends. Les joueurs incarneront des mages de différents types, allant des défenseurs aux dévastateurs tanks, en passant par des guérisseurs. D’autres classes devraient nous être dévoilés dans le futur. S’ajoutera une composante deck-building permettant de choisir entre de nombreux sorts à lancer. Nous n’en saurons pas plus pour le moment, mais si Quantic Dream se permet de partager un trailer de gameplay, c’est bien que le développement est en phase avancée. Pour une date ou ne serait-ce qu’une simple fenêtre de sortie, il faudra par contre patienter.

Même si David Cage annonce que le jeu constituera un vrai changement dans l’histoire du studio, le faisant sortir de sa zone de confort, difficile d’imaginer que l’ADN narratif de Quantic Dream disparaisse du jour au lendemain. Et forcément, si ne serait-ce qu’une partie du savoir faire acquis depuis des années dans leur genre de prédilection pouvait s’exporter dans cette nouvelle expérience multijoueur, on pourrait presque se prendre à rêver d’un tout nouveau type de jeu. De toute façon, il n’y a pas vraiment le choix. Pour empiéter sur les plates bandes du géant League of Legends, dont Spellcasters Chronicles s’inspire forcément, il faudra être capable d’innover.

Le virage choisi par le studio est donc radical, mais prouve aussi que Quantic Dream est véritablement en train de passer au niveau supérieur. Propriété de NetEase Game depuis 2022, il semblerait que la force de frappe du studio ait considérablement augmenté, au point de lui permettre de travailler sur deux projets en simultané, ce qui n’était encore jamais arrivé auparavant. Plutôt rassurant, car aux dernières nouvelles, le géant NetEase était en pleine restructuration et Quantic Dream n’était pas à l’abri d’être touché. Tout semble donc aller pour le mieux, selon les dires de David Cage. Même si, jusqu’à preuve du contraire, les doutes concernant Star Wars Eclipse ne sont pas véritablement levés.