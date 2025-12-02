S&BOX : la suite spirituelle de Garry’s Mod sur Source 2

Garry’s Mod est sorti dans les années 2000. Aujourd’hui, il ne suscite plus le même engouement qu’à sa sortie, mais son influence reste indéniable : Roblox ou même le mode créatif de Fortnite lui doivent beaucoup. Le jeu proposait, grâce au moteur Source et aux assets de Half-Life, un immense bac à sable où il était possible de créer, jouer et partager.

Parmi ses modes phares, le prop-hunt reste incontournable. Le principe est simple : se transformer en objet pour se cacher des chasseurs qui doivent vous retrouver. Garry’s Mod, c’était avant tout la liberté de créer sa propre expérience multijoueur, à condition d’avoir un peu de créativité et de savoir-faire. Le petit bémol ? Il fallait posséder Half-Life et ses DLC pour accéder à tous les assets et profiter pleinement des créations des autres joueurs.

Après Rust, Facepunch a développé S&BOX, pensé comme l’héritier naturel de Garry’s Mod, mais cette fois sans limite et sans dépendance aux assets tiers. Là où Garry’s Mod nécessitait des ressources externes pour fonctionner, S&BOX a été conçu pour proposer son propre univers avec le moteur Source 2, en s’appuyant sur tout ce que les développeurs ont appris avec Garry’s Mod et Rust, ainsi qu’avec des moteurs comme Unity et Unreal. Pour eux, c’était une évolution naturelle : créer une plateforme moderne, intuitive et modifiable, qu’ils prévoient de faire évoluer sur le long terme.

Un jeu open-source(2) et une date de sortie proche

Au-delà de cette ambition, les développeurs ont apporté plusieurs améliorations techniques notables. S&BOX n’a pas pour objectif de moderniser un jeu vieillissant, mais de repousser toutes les limites. À la manière de Dreams sur PS4, le jeu propose une expérience complète : les joueurs peuvent moduler entièrement le jeu et créer une infinité de mondes. Récemment, S&BOX est devenu open-source ; les développeurs veulent ainsi voir le jeu évoluer au-delà de ses horizons. Le studio Facepunch déclare :

Cela peut sembler étrange d’un point de vue commercial de créer un moteur et de le distribuer gratuitement, sans royalties, et de rendre tout le code open-source. Mais nous sommes un groupe de passionnés qui adorons ce que nous créons. Nous voulons que tout le monde puisse l’utiliser comme bon lui semble et que cela offre des opportunités.

Garry’s Mod demandait souvent de télécharger de nombreux add-ons et assets pour chaque mode de jeu. Avec S&BOX, tout a été pensé pour que ce soit instantané : plus de chargements, plus d’attente, tout fonctionne directement. Vous pourrez jouer à une infinité de jeux, la seule limite étant la créativité des joueurs. De plus, les développeurs prévoient de rémunérer les créateurs pour les jeux qu’ils produiront sur la plateforme, il sera même possible de les publier en stand-alone par la suite.

Si tout se passe comme prévu, S&BOX pourrait susciter le même intérêt que Garry’s Mod à l’époque. La sortie est prévue pour le premier trimestre 2026.