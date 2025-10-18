Resident Evil: Survival Unit – Un modèle économique qui évite le gacha

Alors que Capcom prépare avec soin la sortie de Resident Evil: Requiem, prévue pour février prochain, un autre jeu de la licence sortira quelques mois avant, Resident Evil: Survival Unit. Prévu pour mobile, il était supposé que le jeu proposerait un système de gacha pour sa monétisation : les développeurs viennent d’annoncer que ce ne sera pas le cas, tous les personnages seront disponibles gratuitement.

Puisque le jeu permettra de faire des équipes réunissant plusieurs personnages particulièrement populaires de la licence, il était pourtant logique de s’attendre à un système de gacha. Joycity et Aniplex, qui développent le jeu pour Capcom, ont décidé contre toute attente de se limiter à un système économique bien plus simple.

Payer ou prendre son temps

Très globalement, l’argent sera surtout un moyen pour permettre aux joueurs de gagner du temps, d’avancer plus vite. C’est au cours d’une interview que Dongkyun Kye, réalisateur du jeu, et Jun Seung Park, qui gère la stratégie économique du jeu, se sont exprimés à ce sujet. Avant tout, ce seront des objets qui permettront de réaliser des tâches plus rapidement qui seront disponibles à l’achat.

Dans la même veine, si tous les personnages du jeu seront disponible gratuitement, les plus impatients pourront débourser une somme fixe pour y avoir accès immédiatement. Cependant, les deux membres de l’équipe de développement se sont voulus rassurant, en insistant sur le fait que le jeu serait entièrement faisable sans dépenser le moindre denier.

Un modèle économique bien plus simple, qui parait largement moins prédateur au premier abord. S’il est difficile de savoir à quel point la gestion du temps aura un impact sur le jeu, Dongkyun Kye estime que cela dépendra du type d’expérience que souhaitera expérimenter le joueur.

« Au cours de nos tests en interne, nous avons remarqué qu’il était possible d’apprécier l’intégralité du jeu sans payer, il est possible de tout faire, pour peu que l’on soit prêt à faire des groupes et jouer avec d’autres joueurs. »

Officiellement, Aniplex a présenté le jeu dès le départ comme étant une expérience multijoueur. Pour rappel, le gameplay sera très classique. Il faudra alterner entre construction d’une base et des missions en extérieur. Si les parties de stratégie en temps réel seront cantonnées à du solo, les joueurs auront un même objectif, vaincre Umbrella Corporation, et auront le choix de coopérer.

Resident Evil, pas adapté au gacha ?

Le modèle du gacha est populaire et extrêmement rentable. Surtout dans les pays asiatiques, comme la Chine et le Japon, où il s’est rapidement imposé grâce à des titres comme Granblue Fantasy ou Genshin Impact. Resident Evil Survival Unit semblait coller de manière évidente au genre.

Le coeur du gacha, c’est de donner envie au joueur de récupérer des personnages jouables, en tirant dans une boite à la manière d’un gachapon. Cette envie peut être créée de plusieurs façons : le personnage peut être extrêmement fort, il peut aussi être particulièrement populaire de par son design ou son histoire.

C’est un modèle très prédateur, avec peu de bons côtés. Bien souvent, il est la cause des soucis des jeux dont il est le moteur. Que ce soit d’un point de vue du gameplay, puisqu’il faut toujours créer des unités plus fortes, laissant les anciennes derrière, ou narratif, puisque le scénario doit s’adapter au nouveau personnage qu’il faut vendre.

Resident Evil Survival Unit avait déjà un atout majeur pour se coller dans ce modèle : ce sont les personnages populaires des différents épisodes de la licence que les joueurs pourront collectionner. Pour autant, pour une raison qui n’aura pas été détaillé dans l’interview, les développeurs ont estimé que le modèle n’était pas adapté au jeu.

Ce n’est pas la seule équipe de développement à faire ce choix : Pen Studio, il y a quelques mois, annonçait aussi abandonner ce système au profit d’une monétisation à base de cosmétiques.

Réel ras-le-bol des équipes de développement ? Ou une sature du marché qui est, depuis ces cinq dernières années, rempli de projets souhaitant avoir une part du gâteau mis sur le devant de la scène par Genshin Impact ? Difficile à savoir. Toujours est-il que de plus en plus de projets semblent entrevoir une limite à ce système, et cherchent à s’en sortir.