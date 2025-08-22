Le drapeau Capcom flotte au dessus de la Gamescom

C’est avec trois jeux majeurs sous le coude que Capcom est arrivé à la Gamescom : le frénétique Onimusha: Way of the Sword, le terrifiant Resident Evil Requiem et l’énigmatique Pragmata. Pour les chanceux présents à l’événement, le saint trio est disponible à l’essai (nous n’y sommes pas cette année à notre plus grand désarroi).

Chacun de ces jeux, à sa manière, marque une étape importante pour sa licence. Là où Resident Evil Requiem se devra de marquer les esprits pour l’anniversaire des trente ans de la célèbre saga, Onimusha: Way of the Sword doit remettre sur le radar une licence qui n’a pas reçu de nouvel opus majeur depuis les années 2000. Sans oublier Pragmata qui a encore tout à prouver.

Capcom remet les compteurs à zéro mais n’oublie pas le passé avec Onimusha: Way of the Sword

On le savait déjà grâce à une interview publiée sur Famitsu il y a quelques mois, Onimusha: Way of the Sword sera un vrai nouveau départ, avec un récit entièrement indépendant des autres épisodes. Pour autant, le trailer récemment diffusé a pu rassurer les amateurs de la série, puisque les développeurs ont su conserver les mécaniques de gameplay ayant fait son identité.

On retrouvera donc les Issen, des contre-attaques s’activant en frappant une fraction de seconde avant l’ennemi. À cela s’ajouteront d’autres mécaniques qui, si l’on en croit les retours des joueurs s’étant essayés à la démo, permettent de créer un système de combat satisfaisant. Ce dernier fera la part belle aux actions défensives, à travers les mécaniques de déflexion et de déviation, deux manières de renvoyer l’attaque à son envoyeur.

Le bestiaire s’est illustré davantage avec trois genmas mis en avant. Les designs reprennent des éléments angoissants et profitent de la finesse du RE Engine pour renouer avec les profondes origines conceptuelles de la licence, qui avait d’abord été pensée pour transposer les codes de Resident Evil dans le Japon ancien.

Avec une date de sortie prévue courant 2026, Capcom sera forcément de plus en plus loquace au sujet d’Onimusha: Way of the Sword dans les mois à venir. Il est clair que le calendrier sera chargé pour l’année prochaine, et que le studio devra jouer sur tous les tableaux.

Trente ans de Resident Evil

Avec une sortie prévue pour le 27 février 2026, Resident Evil Requiem se rapproche inexorablement. Bien évidemment, Capcom a illustré le titre avec une nouvelle bande-annonce et une démo mettant en scène la protagoniste Grace Ashcroft. Cette démo est une première mondiale, les joueurs présents sur place ont donc pu découvrir les mécaniques du titre pour la première fois.

Cela dit, il est certain que Resident Evil Requiem ne sera pas la seule sortie liée à la licence l’année prochaine. Capcom voudra forcément mettre la licence au coeur de l’actualité toute l’année, que ce soit à travers la sortie de ses propres jeux, des objets annexes ou des collaborations. Un calendrier qui sera révélé au fur et à mesure, et dont on entrevoit déjà le bout.

Ce n’est pas Capcom qui s’est chargé de l’annoncer mais bien Shift Up : Resident Evil sera la prochaine licence à faire un caméo dans le jeu Nikke Goddess of Victory. Le trailer est chiche en information quant à la collaboration, il laisse présager que d’autres personnages, forcément féminins, emblématiques de la saga pourraient eux aussi apparaitre dans l’histoire événementielle de la mise à jour.

Un Pragmata pour bien finir le salon

Si le jeu n’a pas été mis en avant par une vidéo inédite, les joueurs sur place ont également le plaisir de découvrir une autre démo pour un titre sortant en 2026 : Pragmata. Le jeu de tir à la troisième personne devrait être une expérience surprenante si l’on en croit les retours des joueurs ayant pu essayer le titre.

La démo devrait permettre aux joueurs de s’essayer aux différents aspects du jeu : exploration, puzzles et combats. En tant que nouvelle licence, Capcom devra réussir à attirer un public grâce à une proposition qui, encore une fois d’après le public de Gamescom, devrait être particulièrement novatrice, puisque les-dits puzzles sont mélangés aux combats.

Cette nouveauté, c’est le « hacking en temps réel ». Ayant un récit qui devrait traiter de la relation entre humains et machines, la plupart des ennemis seront des robots qu’il faudra pirater pour abattre. C’est lors du combat de boss qui clôt la démo que la nervosité et la stratégie nécessaires pour triompher a surtout pu marquer les esprits, laissant le public avec des commentaires globalement positifs.

Une chose est sûre, Capcom se taille encore une fois une jolie part de l’attention du public cette année 2025.