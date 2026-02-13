Project Windless – C’est quoi ce poulet ?

Annoncé il y a plusieurs années déjà, Project Windless a eu droit à un nouveau trailer relativement impressionnant à l’occasion du State of Play de ce 12 février. Le jeu est développé par le coréen Krafton (PUBG, InZoi…), qui a décidé de puiser dans la culture locale pour ce futur jeu AAA (même si le trailer porte la signature de la branche Montréalaise de Krafton).

En effet, Project Windless est l’adaptation d’un best-seller local, The Bird That Drink Tears, très gros roman de fantasy publié en 4 tomes et signé Lee Youngdo, auteur coréen à succès que l’on voit parfois surnommé « le Tolkien coréen », rien que ça. Et ce qui rend en partie le jeu excitant, c’est justement le cadre original construit par le roman : ce n’est pas un univers inspiré du médiéval fantastique européen traditionnel (qu’on retrouve du Seigneur des Anneaux à Game of Thrones, en passant par The Witcher, Skyrim ou Baldur’s Gate…), mais un contexte totalement original.

Cet univers inspiré du folklore coréen est peuplé, outre d’humains, de Naghas, des réptiliens qui ont la capacité d’extraire leur cœur de leur corps pour échapper la mort (la prêtresse que l’on voit au début du trailer), de Tokebis, des goblins de feu effrayés par la vue du sang (dont un représentant est aussi visible dans la vidéo) ou les Rekkons, des guerriers-oiseaux géants dotés d’un code d’honneur rappelant un peu celui des samouraïs.

Le personnage que l’on contrôle est l’un des membres de cette espèce. Et c’est à la fois ce qui pourra rendre le jeu original, ou au contraire, nuire à l’expérience. Car si le trailer est relativement impressionnant, graphiquement, il possède aussi ce côté « goofy » dû à son personnage principal : un poulet géant. Difficile de ne pas décrocher un sourire face au volatile, une sorte de Gros Poulet des Looney Tunes (Foghorn Leghorn, en V.O.) qui se prendrait au sérieux.

Le jeu, dirigé par Patrick Méthé, ancien d’Ubisoft ayant œuvré sur les franchises Splinter Cell, Rainbow Six, ou Far Cry, semble aussi adopter une posture originale dans son gameplay, puisque le trailer nous montre un titre qui ne choisit pas entre muso à la Dynasty Warrior et combat de titans façon FromSoftware. À nouveau, il faudra juger sur pièce, mais ces premières images laissent peut-être à penser que les combats contre les foules pourraient manquer d’enjeu, le personnage principal semblant éliminer des dizaines, voire des centaines d’ennemis, avec une facilité déconcertante.

Le « project » dans Project Windless laisse à penser que le titre n’est pas encore définitif, et qu’il reste ainsi pas mal de travail avant d’envisager la sortie du jeu. N’émettons donc aucun jugement hâtif, et espérons plutôt le jeu original que Krafton nous promet avec cette bande annonce plutôt enthousiasmante !