Légendes Pokémon Z-A : Des Méga-Évolutions sous conditions et un DLC déjà annoncé

Le Nintendo Direct de septembre a été riche en annonces, avec une place de choix réservée à Légendes Pokémon : Z-A. Un nouveau trailer a été dévoilé, présentant de nouvelles Méga-Évolutions très attendues, mais révélant également des méthodes d’obtention qui font déjà grincer des dents.

Les starters de Kalos à l’honneur

Ce trailer est l’occasion de revoir quelques phases de gameplay, mais également de continuer d’apercevoir les nouvelles Méga-Évolutions. Après les annonces de Méga-Empiflor, Méga-Brutalibré et Méga-Sépiatroce, ce trailer permet de découvrir que les starters de Kalos auront enfin droit à leur méga-évolution, après en avoir été privé dans Pokémon X et Y. Nous avons donc le premier aperçu de Méga-Blindépique, Méga-Goupelin ainsi que Méga-Amphinobi. Game Freak continue donc de maîtriser sa communication, distillant les informations au compte-gouttes pour maintenir la curiosité.

Des méga-gemmes qui se méritent … un peu trop ?

Là où le bât blesse, c’est dans la manière d’obtenir ces trois nouvelles Méga-Gemmes. Contrairement aux précédentes, elles ne se trouveront pas simplement dans le jeu. Leur obtention sera conditionnée à la participation et à la performance dans le mode de combats classés.

Le système se décompose en trois types de récompenses : celles obtenues après chaque combat, celles liées au rang atteint, et celles de fin de saison. Les Méga-Gemmes des starters ne seront accessibles qu’en tant que récompenses de rang. Cela implique pour les joueurs plusieurs prérequis : posséder le jeu, souscrire à un abonnement Nintendo Switch Online, et surtout, investir du temps pour atteindre le rang nécessaire.

Pour couronner le tout, chaque saison classée offrira une Méga-Gemme spécifique. La saison 1 permettra d’obtenir l’Amphinolite, la saison 2 la Goupelinite, et la saison 3 la Blindépiquite. Un joueur souhaitant obtenir Méga-Amphinobi sera donc contraint de jouer et de performer dès le lancement du jeu, au risque de rater cette distribution limitée dans le temps. Une stratégie qui pousse clairement à l’achat day one et à un engagement compétitif immédiat.

Un DLC déjà annoncé et d’autres nouvelles mégas

Autre surprise : l’annonce d’un futur DLC, Méga Dimension, avant même la sortie du jeu. Si aucune date n’a été communiquée, un court teaser a révélé deux Méga-Évolutions inédites : Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y.

Jusqu’ici réservés aux jeux de la saga principale, les DLC s’invitent désormais dans la série Légendes. Cela confirme que Game Freak, avec la migration du VGC vers Pokémon Champions, traite désormais Légendes Pokémon : Z-A avec l’ambition, les moyens et la stratégie d’un titre majeur. Après le galop d’essai réussi qu’était Arceus, il ne reste plus qu’un mois pour voir si cet opus parviendra à placer la barre encore plus haut.