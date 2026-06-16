Pixel Arcadia – Le show qui a compris que le futur est low tech

Les studios de jeux AAA ferment les uns après les autres, et les dernières rumeurs évoquent des victimes supplémentaires chez Xbox dans les jours à venir. La crise de la RAM et des périphériques de stockage fait grimper les prix du matériel si haut qu’il devient inaccessible au plus grand nombre – la nouvelles console MSI à sortir d’ici quelques jours pourraient coûter 1500$, quand de nombreux joueurs s’inquiètent du prix de la future Steam Machine, un PC moyenne gamme qui pourrait coûter plus de 1000$.

Dans ce marasme, la solution est probablement du côté du rétro ! Avec des coûts de productions beaucoup plus maîtrisés, et de très loin, et des exigences matérielles autrement plus raisonnables, les jeux 16 bits et pixellisés représentent peut-être l’avenir du média. C’est en tout cas le pari de Pixel Arcadia, un nouveau programme de bandes annonces qui s’incrustent dans le calendrier « off » de la Gamescom.

« Pixel Arcadia est un espace dédié aux fans de jeux rétro, qui célèbre cette part importante de l’industrie en mettant à l’honneur les pionniers du jeu vidéo, tout en observant l’évolution de franchises emblématiques. Grâce au partenariat avec d’incroyables sponsors qui partagent notre vision, nous allons pouvoir soutenir la niche du rétro avec un véritable travail éditorial, permettant aux développeurs de se consacrer à la fabrication de jeux incroyable et en les mettant en contact avec leur public. Dans Pixel Arcadia, chaque projet présenté a le temps et le respect qu’il mérite » – Al Hibberd, PDG de Pixel Helix, l’agence à l’origine de Pixel Arcadia.

Pour l’instant, peu d’informations concrètes sur le programme, et beaucoup de promesses marketing. Après tout, c’est le cœur du savoir faire de l’organisateur, Pixel Helix, qui est d’abord une agence de communication spécialisée dans le jeu vidéo.

Véritable proposition alternative, ou coup de com’ pour mettre l’agence en avant ? On en saura plus dans les jours qui précèderont la diffusion de la vidéo, prévue pour le 24 aout prochain, soit 48 heures avant l’Opening Night de la Gamescom. En tous cas, dans cette période qui sent un peu la fin de cycle et qui pourrait préfigurer un nouveau krach du jeu vidéo (certes, bien différent de celui de 1983), cette mise en avant d’un gaming low tech n’est pas exactement rassurante.