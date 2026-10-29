No Man’s Sky passe à l’heure d’Halloween avec sa version 7.10

Il y a des aventures qui se construisent avec le temps, et No Man’s Sky fait clairement partie de celles-ci. Ainsi, après avoir célébré en fanfare (avec l’update Cosmos) les 10 années d’existence de sa licence, Hello Games continue sur sa lancée et dote son titre de la mise à jour 7.10. Cette dernière, intitulée Forsaken, arrive même avec l’ambition de fêter l’imminent Halloween.

L’épouvante d’octobre

Disponible depuis le 28 octobre, Forsaken vient avec l’intention de nimber No Man’s Sky de tonalités plus sombres. On nous envoie donc explorer des coins propices à l’évocation de tout un imaginaire de l’épouvante. Avant-postes infectés, épaves de vaisseaux… voici les décors que l’on nous réserve. Là-bas, on sera notamment amené à réaliser des missions de récupération d’échantillons biologiques. Et, évidemment, cela ne se fera pas dans la sérénité : des créatures guettent et ne vous laisseront certainement pas accomplir votre tâche avec facilité.

À côté de cet événement de saison, le jeu accueille également d’autres ajouts et fonctionnalités propres à insuffler un peu plus de liberté à l’expérience. C’est par exemple le cas des missions postales. Le joueur est maintenant invité à réaliser des contrats de coursier et, à bord d’une corvette équipée d’une bobine de gravitino, son rôle se résumera à déposer ici et là des colis contre rémunération.

Forsaken apporte également plus de confort en permettant de naviguer entre étoiles sans se référer à la carte galactique ou encore en réduisant les éléments HUD pour faciliter l’immersion. D’autres nouveautés sont, en outre, au programme de la mise à jour comme la venue d’un adversaire inédit dans la Holo-Arène. Mais, pour plus de détails, on vous laisse consulter le petit billet publié sur le site officiel.

L’espace dans toutes les poches

Après tant d’années de mise en service, l’odyssée de No Man’s Sky n’est pas prête à prendre fin. Et comme pour signifier que la fin est loin d’être une réalité, Hello Games a décidé d’étendre son aventure spatiale à la seule plateforme qu’on n’envisageait pas forcément comme une candidate possible : le mobile. Une arrivée, datant elle aussi du 28 octobre dernier, qui reste cependant limitée aux seuls systèmes iOS.

Accessible à partir des appareils iPhone 11 et iPad Air de troisième génération, le titre a une taille plutôt acceptable de 4 Go. Mais, l’expérience fournie par ces versions n’est pas tout à fait complète ; elle fait l’impasse sur le multijoueur. Pas de quoi dénaturer l’esprit de l’œuvre… Quant à la maniabilité qu’offrent les dispositifs en question, on peut néanmoins s’interroger. Et, si le doute sur le sujet vous tiraille, il est possible de tester le début du jeu gratuitement, avant de passer à l’achat (et dépenser ainsi 22,99 € ) pour la suite.