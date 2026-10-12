En attendant Star Citizen, son spin-off Squadron 42 impressionne avec un casting cinq étoiles

Après quatorze ans de développement, voilà que Cloud Imperium Games se montre très généreux avec un nouveau trailer pour son Squadron 42. Spin-off solo de Star Citizen (lui-même en phase alpha depuis 2012), le titre a été reporté au deuxième trimestre de 2027 pour éviter la concurrence de GTA VI et semble enfin prêt pour le décollage sur PC. La bande-annonce nous montre quelques phases de gameplay, mais compte surtout sur son casting cinq étoiles pour nous donner envie.

Un blockbuster digne d’Hollywood

Il y a du beau monde dans Squadron 42 : entre Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Mark Strong, Jonathan Bailey ou encore Henry Cavill, on peut dire que CIG a mis les petits plats dans les grands au niveau du casting. La bande-annonce ressemble à un blockbuster ultra-cinématographique, avec une mise en scène léchée et des batailles spatiales qui promettent d’être impressionnantes.

Côté scénario, le titre nous transportera 900 ans dans le futur. On y incarnera une jeune recrue de la marine spatiale, engagée dans une guerre totale contre une menace extraterrestre. En plus des combats et de ce qui semble être une grande fresque space opéra, on pourra également suivre les relations avec l’équipage et la vie de notre personnage à bord du vaisseau amiral tout en prenant des décisions qui auront une influence sur le cours de l’histoire.

Et le gameplay dans tout ça ?

Malgré le plaisir d’évoluer parmi des PNJ joués par des acteurs célèbres et une technique impressionnante, les premiers retours sur le jeu ne sont pas totalement dithyrambiques. Quelques créateurs de contenu ont été invités à tester Squadron 42 ce weekend dans les studios de CIG à Manchester, et le bilan s’avère un peu plus contrasté qu’espéré. Le titre semble s’éloigner de la liberté proposée par Star Citizen pour imposer une structure plus guidée, le tout entrecoupé de cinématiques qui cassent le rythme.

Les quelques phases de gameplay montrées dans le trailer donnent également l’impression que ce dernier sera soit très riche, soit un peu fourre-tout. Lors de ces trois minutes, on peut déjà voir du FPS, de la bataille spatiale, de l’exploration, du puzzle…

Le décollage est désormais prévu pour le deuxième trimestre 2027, et Squadron 42 dispose maintenant d’une fiche Steam pour ceux qui veulent déjà l’ajouter à leur wishlist. Il faudra attendre cette échéance pour vérifier si ces quatorze années d’attente et de budget pharaonique accoucheront d’une nouvelle référence pour les fans de space opéra, ou d’un jeu aussi impressionnant que décevant.