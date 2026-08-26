Exodus – La date du décollage pour l’espace se précise

À l’occasion de la Gamescom 2026, Exodus révèle enfin sa date de sortie et nous en apprend plus sur l’un de ses personnages, la pieuvre de l’espace Salt. Le titre est attendu par les fans de space opera comme une suite spirituelle à la trilogie Mass Effect. Et pour cause : il est développé par le studio Archetype Entertainment, fondé par d’anciens de chez BioWare.

SOS d’un pieuvre en détresse

Le trailer présenté lors de l’Opening Night Live de la Gamescom semble très prometteur. Toujours créé à partir d’une version non finalisée du jeu, on y voit à nouveau des phases de combat et de dialogue, ainsi que des cinématiques nous présentant l’un de nos compagnons d’aventure. Salt est donc une pieuvre douée de parole, qui se balade en armure, balance des missiles et des nuages d’encre. On imagine un personnage assez utile quand il faudra tirer sur des ennemis avec précision ou leur bloquer la vue pour mieux les contourner.

Au-delà des compétences de la pieuvre (et de son aspect pour le moins original), on a un aperçu de son histoire de mercenaire chasseuse de primes, et des désaccords qu’elle semble avoir avec Jun, le protagoniste. L’occasion pour le trailer de rappeler qu’Exodus sera un jeu où nos choix compteront pour le déroulé du récit, ou au moins dans notre relation avec les PNJs (dont certains seront romanceables).

Des attentes démesurées ?

En plus de proposer un nouveau space opera avec de nombreux personnages, le jeu s’appuie sur une mécanique de distorsion temporelle, à nouveau évoquée dans ce trailer. Le jeu est très ambitieux, au moins dans le lore qu’il souhaite développer : Exodus a déjà son univers étendu, avec deux romans, un jeu de rôle papier et une mini-série animée. Combiné au fait qu’il est développé par d’anciens de chez BioWare, difficile de ne pas le comparer à Mass Effect. Mais est-ce juste envers Exodus ?

N’oublions pas que le titre reste le premier projet d’un nouveau studio. Pourtant, les attentes des joueurs semblent déjà très hautes, et les critiques sont encore nombreuses suite à cette bande-annonce : dialogues jugés trop plats, graphismes qui ne sont pas au goût de tout le monde, une protagoniste féminine toujours aux abonnés absents… Il reste quelques mois à Archetype Entertainment pour peaufiner son jeu. Espérons que, manette en main, l’aventure saura convaincre pour ce qu’elle est. Réponse le 7 avril 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox.