La suite de Mass Effect est toujours d’actualité après le rachat d’EA

Ces derniers mois, les fans de Mass Effect avaient de quoi s’inquiéter. Le rachat d’EA (pour 55 milliards de dollars), l’accueil mitigé de Dragon Age: The Veilguard, et le souvenir toujours amer d’Andromeda : tout semble se liguer contre la franchise intergalactique. À l’occasion du N7 Day 2025, Mike Gamble, producteur exécutif de Mass Effect, a décidé de prendre la plume pour rassurer la communauté.

« Promis, on y travail ! »

Dans son article de blog, Mike Gamble va droit au but : « Le prochain jeu est en développement, et EA comme BioWare maintiennent leur engagement pour raconter de nouvelles histoires dans cet univers. » Il précise que l’équipe est désormais « exclusivement concentrée sur Mass Effect » et qu’elle a du pain sur la planche : un univers à construire, des fonctionnalités à développer et « des romances à imaginer ». On en attend pas moins de la franchise ! Dans un tweet, Gamble reconnait au passage la frustration des fans : « Je sais que ça fait des années depuis l’annonce. Nous avons été occupés. Maintenant, sommes-nous à 100% sur Mass Effect ? Absolument. »

Il donne également des nouvelles de la série Amazon. On apprend qu’elle ne racontera pas l’histoire du commandant Shepard ! « C’est VOTRE histoire ça, après tout », rappelle Gamble. Un choix malin qui évite de marcher sur les plates-bandes des joueurs et leurs milliers de choix différents au travers des trois épisodes de la trilogie. Cela pourrait peut-être créer un pont avec le prochain opus, que certains fans imaginent déjà situé bien longtemps après Mass Effect 3.

Beaucoup de spéculations

Ce qui a vraiment enflammé la communauté, ce ne sont pas tant ces déclarations rassurantes que les petits indices cachés. Dans l’article de blog, certaines lettres apparaissent en italique et forment les mots « url krogan ». Sur Twitter, un autre code mène à une image intitulée « Krogan Civil War », partagée depuis par Mike Gamble.

De quoi alimenter les théories sur Reddit et YouTube. Est-ce un indice sur les prochains événements ? Ou bien sur le scénario de la future série ? Est-ce que ce sera lié au génophage ? Depuis le teaser sorti en 2020 qui montrait une Liara plus âgée, les informations sont distillées au compte-gouttes : on peut dire que BioWare est avare en informations…

Des annonces qui suffiront à animer les discussions entre fans quelques jours, mais concrètement, qu’a-t-on appris ? Que le jeu est toujours en développement et qu’il y aura des romances ? On s’en doutait un peu. Le vrai test viendra quand BioWare montrera enfin du gameplay. Après Andromeda et les déboires de Dragon Age, la pression est immense.