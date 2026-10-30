Tencent abandonne Pokémon Unite et ferme les serveurs

En 2021, The Pokémon Company sortait Pokémon Unite, un projet de MOBA mobile. Développé par TiMi, un des studios de Tencent, le jeu s’inscrivait dans une stratégie autour des jeux mobiles, au succès inégal. Malgré un très bon lancement, TiMi n’aura pas su tirer son épingle du jeu : Pokémon Unite tirera sa révérence le 23 mars 2027.

C’est par une annonce discrète que le studio a notifié les joueurs. La fin sera échelonnée. Il est déjà impossible d’acheter des gemmes Aeos, le jeu accueillera un dernier événement courant novembre. Il fermera définitivement après un tournoi d’adieu à Tokyo qui aura lieu les 20 et 21 mars 2027.

Faire un MOBA, ce n’est pas si facile

L’arrêt des services de Pokémon Unite, pour les fans du genre, n’est pas forcément une surprise. Elle est la conséquence logique d’une dégradation des conditions de jeu dans un genre à la compétition très rude. Tencent aura tout fait pour drainer jusqu’au dernier centime de ses joueurs.

C’est bien là ce qui a enterré le jeu : les formes mégas (surpuissantes) bloquées derrière des paiements, la possibilité d’outrepasser des quêtes pour obtenir directement les récompenses… dans un MOBA, mal équilibré de surcroît, ces micro-transactions faisaient basculer le jeu vers un modèle pay-to-win qui, dans l’environnement dans lequel le jeu évoluait, a été une condamnation à mort.

C’est une faute d’autant plus pénalisante que le genre du MOBA mobile dispose déjà de grands noms bien installés, tels que Honor of Kings ou Mobile Legends Bang Bang. Des jeux particulièrement populaires en Chine, fief principal du genre… sur lequel Pokémon Unite n’est arrivé qu’en 2024, soit bien après que le momentum des premiers mois du jeu ait été perdu !

Plus qu’un échec individuel, Pokémon Unite souligne l’impréparation de la licence face au mobile. Autour du début des années 2020, The Pokémon Company sort plein de jeux mobiles, surfant tous sur des genres populaires à l’époque. Pokémon Café Mix vise les fans de jeux de puzzle tranquilles, pendant que Pokémon Masters promettait de pouvoir mettre la main sur ses champions d’arènes préférés dans un système de gacha.

Pokémon Unite était alors le moyen de décliner la licence sur un autre type de jeu populaire sur mobile. On notera que de cette salve de jeux mobiles, la plupart auront hérité du même problème : la difficulté à fidéliser son public. C’est bien pour cela que les studios parlent le plus souvent de « nombres de téléchargement » : cela évite à devoir parler du nombre de joueurs actifs.

Ce qui peut inquiéter The Pokémon Company, c’est que ce n’est pas un problème qui n’affecte que les jeux à la popularité déjà vacillante. Son fer de lance du jeu mobile actuel, Pokémon TCG Pocket présente déjà ces mêmes signes de fragilités, même s’ils sont balbutiants.

Une fin de parcours difficile, qui souligne la situation complexe de la licence fêtant ses trente ans. Pokémon n’a jamais été aussi rentable, pourtant on n’a jamais été aussi critique des jeux en eux-mêmes. L’échec de Pokémon Unite n’est qu’une façon supplémentaire de décliner un problème au coeur de la licence, auquel the Pokémon Company devra se confronter à un moment ou l’autre.