Pokémon TCG Pocket continue de perdre des joueurs

Pokémon TCG Pocket, vieillissant ? C’est la question qui s’est posée lors du dernier bilan d’exploitation de DeNA, développeur du jeu. Le jeu attire bien toujours des nouveaux joueurs, cependant, DeNA a admis avoir un soucis majeur : les joueurs ne restent pas sur le jeu, malgré plusieurs mesures pensées pour motiver les joueurs à revenir.

C’est une situation tristement classique : jeu mobile, dans sa deuxième année, plus vraiment neuf, mais pas suffisamment renouvelé, donc les joueurs passent à autre chose. Ce n’est pas non plus un nouveau problème pour Pokémon TCG Pocket : déjà l’été dernier, c’était déjà l’un des enjeux principaux du premier bilan de 2025. A ce moment, le jeu notait 39 millions de joueurs mensuels. Cette fois-ci, le nombre est tombé à 28 millions de joueurs.

Un Pokémon qui n’évolue pas…

Au départ, Pokémon TCG Pocket partait avec un postulat fort : en pleine pénurie du jeu de cartes physique, Pokémon TCG Pocket avait permis à beaucoup de joueurs d’avoir au moins une forme de l’expérience d’ouverture de boosters, le tout (potentiellement) gratuitement. En marge, le système de combat, très simple, permettait à des joueurs habituellement collectionneurs de s’essayer à la bataille.

Une idée pleine de promesses, alors que les jeux de cartes sont actuellement populaires et se multiplient : que ce soit de réelles cartes en carton ou des jeux mobiles, les jeux de cartes sont plus populaires que jamais et, bien sûr, Pokémon règne en maître. Autant d’éléments qui expliquent le succès éclair de Pokémon TCG Pocket par rapport aux autres jeux mobiles de Pokémon tels que Pokémon Master ou Pokémon Café ReMix.

Seulement, voilà : depuis cette sortie, le jeu… reste le même. Forcément, de nouvelles cartes sont sorties à mesure des extensions, cependant, les soucis déjà repérés lors de la sortie du jeu n’ont pas été réglés pour leur majorité. Si le système d’échange a été mis en place, il n’est pas le problème principal du jeu.

Déjà lors de la sortie, les joueurs avaient trouvé des défauts au système pensé de DeNA, trop restrictif et peu motivant. Cet été, DeNA avait promis la sortie d’une mise à jour majeure, qui repenserait à la fois l’expérience de collection et de combat d’ici la fin de 2025. C’était une volonté ambitieuse, cependant cette mise à jour n’est toujours pas sortie, et ce sont encore 10 millions de joueurs qui ont quitté l’aventure entre temps.

Comme tous les jeux mobiles avec un système de gacha, la clé pour garder le joueur, c’est d’équilibrer à la fois le système de récompense (les boosters et leur contenu) et la « monnaie » (les sabliers) disponible partiellement gratuitement. A cela s’ajoute un système de pity, qui doit permettre au joueur de mettre la main sur l’objet de son choix dans le gacha (pour TCG Pocket, une carte) au bout d’un certain nombre d’ouvertures.

Alors, quand ce système est mal dosé, comme semble l’être celui de Pokémon TCG Pocket, on a plusieurs solutions : revoir son système de pity, remonter les taux d’apparition des objets rares, ce sont cependant des mesures difficiles à mettre en place, car c’est remettre entièrement en jeu en question. Bien souvent, on se contente d’augmenter la monnaie donnée en jeu, que ce soit à travers des événements ou des cadeaux de connexion.

Si DeNA n’a pas mentionné sa volonté de reprendre entièrement le fonctionnement de son jeu comme il avait été annoncé cet été, le studio semble se diriger vers cette dernière solution. Une solution qui, peu importe le jeu, donne toujours plus le sentiment de n’être qu’une rustine, qui ne marchera qu’un temps et échouera à endiguer le saignement.

Si DeNA se veut rassurant, c’est que l’avenir du jeu ne tient pas forcément tant que cela sur sa capacité à maintenir une base de joueur si étendue pour l’instant : il suffit de conserver ceux qui payent. Si Pokémon TCG Pocket perd des joueurs, le jeu est loin, très loin de perdre de l’argent, avec des revenus mensuels qui ont oscillé entre 35 millions et 50 millions de dollars d’Août dernier jusqu’à Janvier 2026, plaçant le jeu confortablement dans le top 5 des jeux mobiles au plus gros chiffre de vente aux côtés de Genshin Impact, Love and Deepspace et Fate/Grand Order.

Plus encore, ce chiffre est atteint à 60% grâce au marché international, ce qui est également constant dans les bilans de premier et troisième quart d’année. Oui, Pokémon TCG Pocket a un soucis dans son jeu qui ne lui permet pas de maintenir son public, oui, c’est un problème qui peut être embêtant à terme.

Ce qui est le plus important cela dit, c’est de nourrir les « baleines », ces joueurs qui investissent de très grosses sommes dans le jeu, et qui sont les joueurs qui font vivre le jeu. Et ça, DeNA semble avoir très bien compris comment le faire.