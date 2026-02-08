tt

Pokémon TCG Pocket continue de perdre des joueurs

Pokémon TCG Pocket

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Highguard — L’addition sans le festin

Test Cairn – La montagne est belle, comment aurais-je pu l’imaginer

Test Earth Must Die – Sa Majesté des losers